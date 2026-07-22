Real Madrid'de bir kişi Rodri'nin transferine karşı çıkıyor

Manchester City orta saha oyuncusu İspanyol Rodri, daha önce Real Madrid'in planları dışında kaldığı neredeyse kesinleşmiş görünürken, yaz transfer döneminde yeniden Real Madrid'in gündemine güçlü bir şekilde girdi.

ESPN ağından gazeteci Rodra, Real Madrid yönetiminin artık Rodri'yi orta sahayı takviye etmek için gerçek bir seçenek olarak gördüğünü belirterek, kraliyet kulübünün icra direktörü José Ángel Sánchez'in, baş gözlemci Juni Calafat ile birlikte oyuncuyu transfer etmek için harekete geçtiğini ifade etti.

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Ayrıca, Real Madrid başkanı Florentino Pérez'in, Rodri'nin yeni sakatlıklar yaşamasından duyduğu endişe nedeniyle transfere çekimser yaklaştığını, ancak bu yaz transfer piyasasındaki kararlar üzerindeki etkisinin her zamankinden daha az olduğunu belirtti.

Rodra, "Pérez, geçtiğimiz mayıs ayında Portekizli Bernardo Silva ile anlaşma fikrini reddetmişti, ancak transfer gerçekleşti. Ayrıca Marc Cucurella transferini de anlaşma zaten yapıldıktan sonra öğrendi." ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu ödülünü kazanan İspanya Milli Takımı yıldızının, sırt ağrıları nedeniyle basit bir cerrahi operasyon geçirmeye hazırlandığını ve sakatlığın ciddi olmadığını vurguladı.



