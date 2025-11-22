Real Madrid'de beklenmedik Vinicius gelişmesi

Real Madrid’in önümüzdeki yazdan önce çözmek istediği en kritik konulardan biri Vinicius Junior’un sözleşmesi olmaya devam ediyor. Son bir yıldır Bernabeu’daki geleceği tartışılan 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızın mevcut kontratı 2027’de sona erecek ve oyuncu yakında sözleşmesinin son yılına girecek.

Yaz boyunca Real Madrid ve Vinicius’un temsilcileri arasında görüşmeler yapıldı ancak bu temaslar beklendiği gibi sonuçlanmadı. Kulüp, oyuncu tarafının talep ettiği şartları o dönemde karşılamaya yanaşmadı ve müzakereler birkaç ay boyunca askıya alındı.

Buna rağmen Real Madrid cephesi, sürecin sanıldığı kadar olumsuz olmadığını düşünüyor. Diario AS’nin haberine göre kulüp, Vinicius tarafıyla anlaşmaya varılmasının “doğal bir süreç içinde” gerçekleşeceğine inanıyor ve görüşmelerin yeniden hız kazandığı belirtiliyor.

Madrid'de mutlu

Vinicius’un teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı son gerginliklere rağmen Madrid’de mutlu olduğu ifade ediliyor. Brezilyalı yıldız, kariyerinin gelecek yıllarını Bernabeu’da sürdürmeyi planlıyor ve en geç önümüzdeki yaz uzun vadeli yeni bir sözleşme konusunda uzlaşma sağlanması bekleniyor.

Real Madrid yönetimi, Vinicius’u kulübün geleceğini temsil eden “miras oyuncusu” olarak değerlendiriyor. El Clasico’da yaşanan son tartışmalı anlara rağmen kulübün oyuncuya bakışının değişmediği, aksine Vinicius’un yeni sözleşmeye imza atması hâlinde bunun yönetim tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağı kaydediliyor.

Öte yandan Vinicius, saha içi performansına tamamen odaklanmış durumda. Sezonun kritik bölümüne girilirken en iyi formuna bir an önce dönmek isteyen Brezilyalı, yeni sözleşmenin de sezon sonunda büyük ölçüde kesinleşmesini bekliyor.