Real Madrid'de ani bir istifa

ESPN’in, Manuel Arruyo’nun Real Madrid’e katıldığından bir yıl sonra A Takım doktoru görevinden istifa ettiğini açıklaması üzerine, Real Madrid A Takım kadrosunda yeni bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

"Sport" gazetesine göre, Arruyo'nun istifası, kulübün sağlık hizmetlerinin özellikle artan sakatlıkların ardından geniş çapta eleştirilere maruz kaldığı bir sezonun ardından geldi. Bu eleştirilerin en dikkat çekici örneği, Kylian Mbappé'nin diz sakatlığının yanlış teşhis edilmesi oldu ve bu olay, kulübün doktorlarını yeniden tartışma odağına taşıdı.

Şu ana kadar Real Madrid, doktorun ayrılışını resmi olarak açıklamadı ve onun yerine geçecek kişinin kimliğini de açıklamadı.

Arruyo, 2025 yazında Granada'dan ayrılıp Valdebebas Spor Kompleksi'ne katılmıştı. Ataması, 2021'de Real Madrid'e transfer olmadan önce kendisi de Granada'da görev yapmış olan Felipe Segura ile birlikte çalışmak üzere gerçekleştirilmişti.

Bir dizi Real Madrid oyuncusu, kulüp içinde, özellikle Rodrigo ve Kylian Mbappé gibi oyuncuların sakatlık dosyalarının ele alınış şekli konusunda sağlık ekibinin performansından memnuniyetsizliklerini dile getirmişti.

Arruyo’nun istifası, özellikle son sezonlarda takımın yaşadığı tekrarlayan fiziksel sorunların ardından, Real Madrid’i kulüp içindeki en hassas bölümlerden biri olan bu alanda bir yedek aramaya zorluyor.

Arruyo’nun istifa kararını almasına neden olan sebepler henüz açıklanmadı; kulüp de boşalan pozisyonu doldurmak için atılacak adımları açıklayan herhangi bir bildiri yayınlamadı.