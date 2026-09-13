Real Madrid ile Thibaut Courtois arasındaki ilişkinin, iki tarafın Belçikalı file bekçisinin sözleşmesini uzatma konusunda anlaşmaya yaklaşmasının ardından yeni bir sayfaya doğru ilerlediği görülüyor. Bu adım, Santiago Bernabeu kalesi içinde yeteneklerine duyulan büyük güveni yansıtıyor.

Real Madrid, Courtois ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzanan yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya bir adım uzaklıkta bulunuyor. Kulüp içindeki artan bir kanaate göre Belçikalı kaleci hâlâ kale için en iyi seçenek olarak görülüyor ve önümüzdeki yıllarda kraliyet takımının kalesini korumaya devam edecek.

Real Madrid yönetimi, kalecilik pozisyonunun artık uzun vadeli istikrar gerektiren mevkilerden biri olduğunun farkında. Bu nedenle, son yıllarda büyük tecrübe sahibi oyuncularla âdet olduğu üzere sezon sonuna kadar beklemek yerine, Courtois'nın devamlılığını güvence altına almak için hareket etmeye başladı bile.

"AS" gazetesi, geçtiğimiz temmuz ayında Real Madrid ile Belçikalı kaleci arasındaki müzakerelerin başladığını ortaya çıkarmıştı. Ardından görüşmeler son dönemde ilerledi ve iki taraf yeni sözleşme konusunda nihai bir anlaşmaya ulaşmaya son derece yaklaştı.

Bu erken hamle, kulüp içindeki net bir kanaati yansıtıyor: Courtois hâlâ en yüksek seviyeyi ortaya koyabilecek durumda ve devamlılığı meselesi artık yalnızca önümüzdeki aylarda sergileyeceği performansa bağlı değil, aksine takımın kalecilik pozisyonundaki istikrarına yönelik daha geniş bir vizyonun parçası hâline geldi.

Real Madrid'in Courtois'ya duyduğu güven yalnızca ismine veya geçmişine değil, sahada ortaya koymaya devam ettiği performansa dayanıyor. Belçikalı milli kaleci, takımın ona ihtiyaç duyduğu anlarda fark yaratabildiğini birden fazla kez kanıtladı. Bunun en belirgin örneklerinden biri, Inter Milan karşısındaki performansıydı. Yedi topa müdahale ederek, zor anlarda Real Madrid'i kurtarabilme kapasitesini bir kez daha teyit etti.

Valdebebas'ta kulüp yetkilileri, bu seviyeleri Courtois'nın parlaklığını kaybetmediğinin, aksine hâlâ dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğunun bir kanıtı olarak görüyor. Bu da anında bir alternatif arayışı fikrini güçlü biçimde gündeme getirilmesini engelliyor.

Ayrıca Real Madrid dışındaki mevcut kalecilerin durumunun değerlendirilmesi de kulübü tutumunu değiştirmeye yöneltecek bir tablo sunmadı; özellikle Courtois mevcut seviyesini koruduğu sürece teknik heyete ve yönetime büyük ölçüde huzur veriyor.

Gelecek için bir üretim hattı ve krize yol açmayan yedek

Real Madrid'in hesapları yalnızca Courtois ile sınırlı değil. Kulüp, son yıllarda kraliyet takımının en önemli yetenek kaynaklarından birine dönüşen genç akademisinden çıkan yetenekleri izlemeye devam ediyor.

Real Madrid yetkilileri, akademinin gelecekte A takıma yükselebilecek bir grup oyuncuya sahip olduğuna inanıyor. Bu durum son yıllarda birden fazla mevkide açıkça görüldü.

Vaat eden isimler arasında Mestre, Arroyo, Kitjlas, Álvaro, Ilya Voloshi ve Gil Bunes yer alıyor. Ancak kalecilik pozisyonundaki en büyük odak, İspanya 19 yaş altı milli takımının kalecisi Javi Navarro üzerinde.

Navarro, son genç ligindeki performansıyla güçlü biçimde dikkat çekmesinin ardından yükselen İspanyol kalecilerin en dikkat çekenlerinden biri olarak görülüyor ve kulüp içinde büyük takdir topluyor.

Aynı zamanda Fran González'in adı da Real Madrid'in hesaplarından eksik değil; özellikle Sevilla ile yaşayacağı tecrübe sırasında oynaması beklenen önemli rol nedeniyle. Önümüzdeki dönem, gelişimini ve gelecekte kraliyet takımının kalesine yaklaşabilme kapasitesini değerlendirmek için önemli bir fırsat olacak.

Courtois ilk kaleci mevkisini işgal etmeye devam ederken, Andriy Lunin de Real Madrid sisteminin önemli unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Ukraynalı kaleci, takımın ona ihtiyaç duyduğu anda hazır olan, ister forma şansı bulduğunda ister kalecilik sıralamasında Courtois'nın gerisinde kaldığında olsun, soyunma odası içinde veya saha dışında krize yol açmayan profesyonel bir oyuncu modeli sunuyor.

Lunin, son yıllarda Real Madrid'in başında art arda görev yapan farklı teknik direktörlerin döneminde bu rolde yer aldı. Bu da teknik heyete her zaman gerektiğinde sorumluluk üstlenebilecek bir yedek kaleci bulunduğu hissiyle huzur verdi.

Bu denklem, ilk seçenek olarak Courtois, güvenilir yedek olarak Lunin ve bunun yanında bu mevkide takımın geleceğini oluşturabilecek yükselen yetenekler sayesinde Real Madrid'e kalecilik pozisyonunda istikrar lüksü sağlıyor.

Courtois Real Madrid'de kalmak istiyor

Valdebebas'ta Real Madrid yetkilileri, Courtois'nın aynı seviyede devam edip edemeyeceğini öğrenmek için sezon sonuna kadar beklemeye gerek kalmadan, yeni bir sözleşmeyi hak edecek kadar performans ortaya koyduğunu düşünüyor.

Kulüp, Belçikalı kalecinin sınavı başarıyla geçtiğine ve özellikle Real Madrid içinde mümkün olduğunca uzun süre kalma yönündeki açık isteği göz önüne alındığında, en üst düzeyde oynamaya devam etmek için önünde yeterince zaman bulunduğuna inanıyor.

Bu istek, kulübün müzakerelerdeki konumunu güçlendiriyor; zira devasa maaşlar sunma kapasitesi daha yüksek pazarlara mensup kulüplerden teklifler gelmesine rağmen Courtois, daha büyük mali teklifler arayışıyla kraliyet takımından ayrılmaya hazır görünmüyor.

Courtois'nın Real Madrid'de devam etmeyi tercih etmesi, kendi payına iki taraf arasındaki ilişkinin doğasını yansıtıyor; Belçikalı kaleci son yıllarda takımın en önemli unsurlarından biri hâline geldi.

Courtois'ya duyulan güven yalnızca Real Madrid yönetimiyle sınırlı değil; kaleci aynı zamanda kendisine olan desteğini ve güvenini alenen dile getiren José Mourinho'nun da güvenine sahip.

Portekizli teknik direktör, Courtois nitelikleri taşıyan bir kalecinin varlığının, özellikle baskıyla başa çıkabilen ve takım sınandığında fark yaratabilen bir kaleciye ihtiyaç duyulan büyük maçlarda, Real Madrid için büyük bir güç noktası temsil ettiğini düşünüyor.

Real Madrid taraftarı da kendi payına, kaleyi koruyanlar arasında dünya çapında bir kalecinin bulunmasından dolayı huzur duyuyor; özellikle Courtois'nın geçen sezon en iyi kaleci ödülüne aday gösterilenler arasında yer alması nedeniyle. Bu adaylar arasında Unai Simón, Raya, Joan García, Bono, Kobel, Dibu Martínez, Mendy, Safonov ve Vozinha gibi öne çıkan isimler de vardı.

Kobel: gözetim altındaki bir isim

Real Madrid'in ilgisini çeken isimler arasında, oyuncunun kraliyet kulübüne önerilmesinin ardından Borussia Dortmund kalecisi İsviçreli Gregor Kobel öne çıkıyor.

Real Madrid'in gözlemcileri İsviçreli kaleciyi yakından takip ediyor. Ancak kulübün ona yönelik ilgisi şimdiye kadar takip ve değerlendirme sınırlarını aşmadı; özellikle Dortmund'un Real Madrid'in dost kulüplerinden biri sayılması ve şu anda kendisiyle anlaşmaya yönelik resmi bir hareketin net göstergesinin bulunmaması nedeniyle.

Yine de Kobel'in dünyanın en iyi kalecileri arasında yer alması, Almanya'da gelecekte büyük bir takıma transfer olabileceğine dair dolaşan söylentileri güçlendiriyor; özellikle hisselerinin yükselmeye devam etmesi ve seviyesine yönelik takdirin artmasıyla.

Ancak şu anda Real Madrid'in Kobel'e Courtois'nın doğrudan bir alternatifi olarak baktığı görünmüyor; aksine kulüp onu, gelecekte ilgisini çekebilecek daha geniş bir kaleci listesi içinde izlemeye devam ediyor.