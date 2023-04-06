UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turunun ardından yoluna devam eden sekiz takım, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Bu turun önemli eşleşmelerinden biri de Real Madrid - Chelsea eşleşmesi oldu.

Peki Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GOAL Türkiye, göz atıyor.

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga devi Manchester City, 12 Nisan Çarşamba gecesi çeyrek final ilk maçında Premier Lig ekibi Chelsea'yi konuk edecek.

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.