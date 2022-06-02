Son dönemde Avrupa futbolunun en iyi stoperi olarak gösterilen Alman oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'in kadrosuna katıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir sezon geçiren ve finalde Liverpool'u 1-0'lık skorla geçerek kupaya uzanan Real Madrid, Chelsea ile sözleşmesinin sonuna gelen Antonio Rüdiger'in transferini resmen duyurdu.

Alman oyuncu ile dört senelik sözleşme imzalayan Real Madrid, böylece David Alaba'nın ardından iki yıl boyunca üst üste iki dünyaca ünlü savunma oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katmış oldu.

Rüdiger'in Real Madrid ile imzaladığı sözleşmenin detayları neler?

2026 yazına dek Real Madrid forması giyecek olan Rüdiger, Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takıma transfer olabilmek için PSG, Barcelona ve Bayern Münih'ten gelen teklifleri geri çevirdi.

Rüdiger attığı bu imzayla birlikte yılda 9 milyon euro'nun üstünde bir yıllık ücret elde edecek ve Avrupa'nın en fazla kazanan savunma oyuncularından biri olacak.

Rüdiger Real Madrid için heyecanlı

Transferin resmen duyurulmasının ardından Twitter hesabı aracılığıyla bir açıklama yapan Rüdiger, Real Madrid forması giyeceği için gurur dolu olduğunu söyledi:

I'm proud to announce that I'll be joining @RealMadrid 🙏🏾💪🏾🙌🏾 I'm super excited for all the challenges ahead and can't wait to play my first games for this huge club. #HalaMadrid #AlwasyBelieve #Hustle pic.twitter.com/zol5Z0NJbe — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) June 2, 2022

"Önümdeki tüm zorluklar için çok heyecanlıyım. Bu büyük kulüple ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Rüdiger'in imza töreninin 20 Haziran Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.

Real Madrid Avrupa'nın en iyi savunmasına mı sahip?

Rüdiger'in gelişiyle beraber savunma hattı David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Nacho ve Rüdiger'den oluşacak olan Real Madrid, Avrupa'nın en gösterişli savunma hatlarından birine sahip.

Alman oyuncunun takıma bir diğer katkısı ise Alaba'nın sol bekte oynamasının önünü açabilecek olması. Bu durum da Carlo Ancelotti'ye daha fazla taktiksel esneklik şansı tanıyacak.

Real Madrid başka kimleri transfer edecek?

2021-2022 sezonunda hem La Liga'yı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid buna rağmen yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek. Carlo Ancelotti'nin takımı Monaco'dan Aurelien Tchouameni ile her konuda anlaşırken, bu oyuncunun transferinin de 100 milyon euro karşılığında tamamlanması ve kısa sürede duyurulması bekleniyor.

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