Real Madrid, bu sezon tek bir Premier Lig maçında bile oynayamayan oyuncuyla sözleşme imzalamak üzere

La Liga devi Real Madrid, Chelsea'de başarılı olmayan İspanyol oyuncuyu gözüne kestirdi.

NE OLDU? Geçtiğimiz yaz Brighton'dan Chelsea'ye katılan İspanyol sol bek, bu sezon tek bir Premier Lig maçında bile forma giymedi.

Chelsea formasıyla yalnızca Carabao Kupası maçında sahaya çıkabildi. The Sun'ın haberine göre Cucurella'nın oyun süresinin azlığından dolayı sinirlendiği ve bir sonraki transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği aktarılıyor.

BÜYÜK RESİM: Tam da bu noktada, Real Madrid'in İspanyol defans oyuncusunu takip etmesiyle Cucurella'nın ülkesine dönmeyi düşünebileceği belirtiliyor.

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Los Blancos, onu Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünebilir ve iki tarafın da transfere istekli olması, imzaların en kısa süe içerisinde atılacağı anlamına geliyor.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? 25 yaşındaki oyuncunun, yaz aylarında Manchester United'a kiralık olarak transfer olması gündemdeydi, ancak Kırmızı Şeytanlar'ın transferin son gününde Sergio Reguilon'u almasıyla bu transfer haekatı rafa kaldırılmıştı.

Cucurella, bu Çarşamba günü Carabao Kupası'nda eski kulübü Brighton'un Chelsea'ye karşı oynayacağı mücadelede sahaya çıkabilir.