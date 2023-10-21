Real Madrid, Benzema'nın yerini City'nin 80 milyon Euro'luk yıldızıyla dolduracak

İspanyol devi Real Madrid, efsane golcüsünün yerini doldurabilecek yıldız forveti Premier Lig'de buldu.

NE OLDU? Arjantin'den gelen haberlere göre, Carlo Ancelotti'nin ekibi Madrid, yaz aylarında Manchester City'den Julian Alvarez'i transfer etmeyi planlıyor.

Ancak 23 yaşındaki oyuncunun City'de Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor.

BÜYÜK RESİM: Arjantinli forvet, geçen sezon Manchester City'nin üç büyük kupa kazanan takımının ayrılmaz bir parçasıydı ve Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasında da etkili bir performans ortaya koydu.

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Real Madrid, geçtiğimiz yaz transfer döneminde uzun süredir formasını giyen efsanevi forveti Karim Benzema'yı kaybetti. Fransız eski golcüsünün yerine, Joselu'yu getirdi ancak yine de forvet hattına daha fazla transfer yaparak o bölgeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

İspanyol devi, Karim Benzema'nın yerini Manchester City'nin piyasa değeri 80 milyon Euro olan yıldız golcüsüyle doldurmayı hedefliyor.

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