Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Cristiano Ronaldo transferine benzer bir hamleye hazırlanıyor

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Manchester United'dan istediği oyuncu için Cristiano Ronaldo transferinde uyguladığı taktiği uygulamak istiyor.

Real Madrid, Garnacho transferinde Ronaldo taktiğini uygulayacak

19 yaşındaki oyuncu bu sezon Erik ten Hag'ın favorisi

Real Madrid son bir yıldır onu izliyor

NE OLDU? Real Madrid Exclusivo'nun haberine göre, Real Madrid son bir yıldır takip ettiği Manchester United'ın kanat oyuncusu Alejandro Garnacho'nun transferinde Cristiano Ronaldo taktiğini uygulamak istiyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez önümüzdeki ay Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için Manchester'a gidecek. Perez'in İngiltere'deyken Garnacho ile da görüşmek istediği ve potansiyel transferi hakkında onu ikna etmek istediği söyleniyor. Cristiano Ronaldo'nun büyük bir hayranı olan 19 yaşındaki oyuncu, Liverpool'u 4-3 mağlup ettikleri FA Cup çeyrek finalinde 120 dakikanın tamamını oynadı.

BÜYÜK RESİM: Alejandro Garnacho bu sezon Erik ten Hag'ın kadrosunun vazgeçilmezlerinden biri ve 38 maçta yedi gol, dört asiste imza attı. Liverpool'u eledikleri FA Cup çeyrek finalinde de Amad Diallo'nun son dakika golünü hazırladı.

DAHA FAZLASI: Cristiano Ronaldo, 2009 yılında Manchester United'dan Real Madrid'e rekor transferle katılmıştı. Beş Ballon d'Or sahibi oyuncu, 2018 yılında Juventus'a imza atmadan önce Real Madrid tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak fark yarattı.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçını 31 Mart'ta Athletic Bilbao ile oynayacak.