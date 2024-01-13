Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Barcelona İspanya Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı? İşte tüm detaylar.

İspanya'da gözler Süper Kupa'da oynanacak El Clasico'ya çevrildi... İspanya'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona, İspanya Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede Türk yıldız Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor.

Google'da Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman? El Clasico ne zaman? Arda Güler oynayacak mı? soruları sık sık soruluyor. İşte tüm detaylar...

El Clasico ne zaman, hangi kanalda?

Real Madrid ile Barcelona, 14 Ocak Pazar akşamı El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Al Awal Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TİVİBU SPOR 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Haberin devamı aşağıda

Maç Tarih Saat Yayın Real Madrid - Barcelona 14 Ocak 2024 22.00 TİVİBU SPOR 1

Arda Güler, El Clasico'da oynayacak mı?

El Clasico'da tüm gözler, Real Madrid formasıyla 2024'te iki maça çıkan Arda Güler'de olacak. Önce Arandina ardından da Atletico Madrid maçlarında forma giyen yıldız futbolcunun Süper Kupa ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.