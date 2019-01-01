Real Madrid - Barcelona maçının iddaa tahmini

Hafta sonu La Liga'da da karşı karşıya gelecek iki devin bu haftaki ilk randevusu Kral Kupası'nda olacak.

23:00 | Real Madrid - Barcelona (TEK MAÇ)

İddaa kodu: 503

Yayıncı: Yok

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon, Modric, Casemiro, Kroos, Lucas, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Vidal, Rakitic, Dembele, Messi, Suarez

Messi'nin gecesi olur

Camp Nou'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. O maça yedek başlayan Messi 63. dakikada oyuna girmişti. Ama Arjantinli süper yıldızın bu maça onbirde başlaması bekleniyor.

Hafta sonu Sevilla karşısında bir kez daha şov yapan Messi, Ronaldo'nun ayrılışı sonrası süper yıldızsız kalan Santiago Bernabeu'da üst üste çıkacağı iki maçın da kader ismi olacaktır.

Şu sıralar istediği her takımı tek başına mağlup edecek forma sahip olan oyuncu, takımını bu gece finale taşıyacaktır.