Real Madrid - Barcelona maçının iddaa tahmini
23:00 | Real Madrid - Barcelona (TEK MAÇ)
İddaa kodu: 503
Yayıncı: Yok
Muhtemel 11'ler
Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon, Modric, Casemiro, Kroos, Lucas, Vinicius, Benzema
Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Vidal, Rakitic, Dembele, Messi, Suarez
Messi'nin gecesi olur
Camp Nou'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. O maça yedek başlayan Messi 63. dakikada oyuna girmişti. Ama Arjantinli süper yıldızın bu maça onbirde başlaması bekleniyor.
Hafta sonu Sevilla karşısında bir kez daha şov yapan Messi, Ronaldo'nun ayrılışı sonrası süper yıldızsız kalan Santiago Bernabeu'da üst üste çıkacağı iki maçın da kader ismi olacaktır.
Şu sıralar istediği her takımı tek başına mağlup edecek forma sahip olan oyuncu, takımını bu gece finale taşıyacaktır.