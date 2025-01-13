Real Madrid Barcelona'dan fark yedi, taraftar Arda Güler için kazan kaldırdı! Olay sözler...

Real Madrid, El Clasico'da Barcelona tarafından hezimete uğratıldıktan sonra Madridistalar sosyal medyada Arda Güler için kazan kaldırdı.

İspanya Süper Kupa final maçın, El Clasico heyecanına sahne oldu. Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Real Madrid'i 5-2'lik ağır bir mağlubiyet uğratarak kupayı kazandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona, 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 39. dakikada Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 üstün bitirdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 48. dakikada Raphinha ile bir gol daha bularak durumu 5-1 yaptı.

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Barcelona'da kaleci Wojciech Szczesny 56. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atılırken, Real Madrid 60. dakikada Rodrygo'nun frikikten attığı golle farkı 3'e indirdi. Kalan sürede Real Madrid'in atakları sonuç getirmezken, karşılaşmayı 5-2 kazanan Barcelona kupanın sahibi oldu.

Arda Güler süre alamadı

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Real Madrid'in Minera ile oynadığı maçta 2 golle yıldızlaşan Arda Güler, Barcelona karşısında ise süre bulamadı.

Milli oyuncunun yedek kulübesindeki mutsuz görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi

Ezeli rakipleri Barcelona'ya karşı alınan ağır yenilgisi sonrası tepkiler ve eleştiriler Real Madrid teknik direktörüne yöneldi. Real Madrid taraftarları sosyal medya hesaplarından İspanyol devinin paylaşımlarına, Ancelotti ile yolların ayrılması gerektiğini ifade eden yorumlarda bulundular.

Sosyal medya platformu X'te 1 milyondan fazla takipçisi olan bir Real Madrid taraftar sayfası ise Ancelotti'ye genç oyuncuları oynatmadığı gerekçesiyle isyan etti:

Ne Brahim, ne Arda Güler ne de Endrick bu Real Madrid'de bu kadar az oynamayı hak ediyor. Her maça çıkmamalarını anlayabilirim ama neredeyse hiç fırsat bulamıyorlar. Bu asla anlayamayacağım bir şey ve genç oldukları bahanesi artık geçerli değil.