Real Madrid, Barcelona'dan çılgın bir transferi planlıyor

Real Madrid, sürmekte olan yaz transfer döneminde ezeli rakibi Barcelona'dan gürültü koparacak bir transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Fransız "L'Equipe" gazetesine göre, Real Madrid, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğundaki belirleyici rolünün ardından Ferran Torres (26 yaş) ile anlaşmaya yönelik ilgisini yeniledi.

İspanya Milli Takımı'nın şampiyonu ve Arjantin'e karşı oynanan final maçında galibiyeti getiren belirleyici golün sahibi olan oyuncu, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hedeflerinden biri haline geldi.

Fransız gazete, Madrid kulübü yönetiminin bu yaz Torres'in durumunu büyük bir dikkatle takip etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Real Madrid yönetimi, oyuncunun Valencia'daki çıkışından bu yana kariyerini izledikten sonra bu ihtimali değerlendiriyor; nitekim Kraliyet kulübünün yetkilileri o dönemde kendisiyle anlaşmaya çalışmış, ancak oyuncu Manchester City'ye transfer olmayı tercih etmişti. Bununla birlikte şu andaki tablo tamamen farklı bir görünüm arz ediyor.

Golcünün Barcelona ile geleceği, 2027'de sona erecek bir sözleşmeye bağlı olmasına rağmen tam bir belirsizlik içinde bulunuyor.

Son aylarda Katalan spor yönetimiyle iletişim kurulmamış olması, oyuncunun mevcut transfer döneminde yüksek olmayan bir bedel karşılığında ya da gelecek yaz sözleşmesinin bitiminin ardından bedelsiz olarak ayrılma ihtimaline kapı aralıyor.

Barcelona yönetiminin, uluslararası turnuvanın başlamasından önce oyuncunun bedelini yaklaşık 50 milyon euro olarak belirlemiş olmasının ardından, oyuncunun futbol geleceğine dair tüm ihtimaller açık kalmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarihi golünün ardından oluşan medya etkisi, Barcelona'nın ofislerinde ayrılış bedelinin değerini yükseltti; hatta sözleşmesinin yenilenmesi ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Ayrıca geleneksel rakibin Julián Álvarez (26 yaş) transferini finanse etmek için kasasını canlandırma ihtiyacı, Real ile Barcelona arasında bu türden bir transferin gerçekleşme ihtimalini öngörmek zor olsa da, Torres'in Madrid'e giden yolunu açabilir.

İspanyol golcünün esnekliği, Real Madrid'in hücum planlarıyla en ideal biçimde örtüşüyor; zira hücumun farklı bölgelerinde oynayabilme ve gerçek bir forvet rolü üstlenebilme yeteneği, Kraliyet kulübünün teknik heyetinde büyük bir kanaat uyandırıyor.

"L'Equipe", İspanyol milli oyuncuyla anlaşmaya en çok ilgi gösteren tarafın Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain olduğunu vurguluyor; zira Asturyalı teknik direktör, daha önce milli takımda çalıştırdığı oyuncuyu yeniden yönetme fırsatına sahip olacak.