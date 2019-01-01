Real Madrid, Bale ve Modric'i İstanbul'a getirmiyor

Galatasaray'la oynayacağı maçın kadrosunu açıklayan Real Madrid'de Bale ve Modric sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak olan 'de, İstanbul'a getirilecek kadro açıklandı. 21 oyuncunun bulunduğu kadroda Gareth Bale, Luca Modric ve Lucas Vasquez kadroda yer almadı.

Bu oyuncular Madrid ekibinin son lig maçı olan Mallorca karşısında da sakatlıkları sebebiyle forma giyememişti.

Kroos ve Hazard kadroda

Yeni çocuk sahibi olan ve Mallorca karşısında forma giyemeyen Eden Hazard ise İstanbul'a getirilecek olan kafilede yer alıyor. Aynı şekilde sakatlığından kurtulan Toni Kroos da maç kadrosunda yer alacak.