Real Madrid, Bale ve Modric'i İstanbul'a getirmiyor
Yorum()
Getty Images
Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de, İstanbul'a getirilecek kadro açıklandı. 21 oyuncunun bulunduğu kadroda Gareth Bale, Luca Modric ve Lucas Vasquez kadroda yer almadı.
?? Our 21-man squad for the match against @Galatasaray!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/LHRsunJdX9? Real Madrid C.F. ???????? (@realmadriden) October 20, 2019
Bu oyuncular Madrid ekibinin son lig maçı olan Mallorca karşısında da sakatlıkları sebebiyle forma giyememişti.
Kroos ve Hazard kadroda
Yeni çocuk sahibi olan ve Mallorca karşısında forma giyemeyen Eden Hazard ise İstanbul'a getirilecek olan kafilede yer alıyor. Aynı şekilde sakatlığından kurtulan Toni Kroos da maç kadrosunda yer alacak.