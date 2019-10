Real Madrid, Bale ve Modric'i İstanbul'a getirmiyor

Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak olan 'de, İstanbul'a getirilecek kadro açıklandı. 21 oyuncunun bulunduğu kadroda Gareth Bale, Luca Modric ve Lucas Vasquez kadroda yer almadı.

?? Our 21-man squad for the match against @Galatasaray!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/LHRsunJdX9