Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Arda Güler oynayacak mı?)

Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kritik maçıyla alakalı tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon yeni formatıyla ilk kez oynanıyor. Lig aşamasının sona ermesinden ardından yeni eşleşmeler de belli oldu.

Bu gece Devler Ligi'nde birbirinden kritik dört maç oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları

Club Brugge - Aston Villa | 20.45

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Borussia Dortmund - Lille | 23.00

PSV - Arsenal | 23.00

Real Madrid - Atletico Madrid | 23.00

Real Madrid-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en kritik maçı Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak. Tüm gözler Madrid derbisinde olacak.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında bu gece Atletico Madrid'i konuk edecek.

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği mücadele tabii spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.