Real Madrid - Atletico Madrid 2026 maç biletlerini nasıl satın alabilirsiniz: 22 Mart maç bilgileri, Madrid derbisi bilet fiyatları ve daha fazlası

La Liga şampiyonluk yarışı kızışırken, Real Madrid ve Atletico Madrid'in Mart ayında Santiago Bernabéu'da karşılaşmasıyla heyecan daha da artıyor.

En üst düzey futbolu televizyondan izlemek heyecan verici olabilir, ancak yenilenmiş Santiago Bernabéu'da oturup maçın heyecanını canlı olarak izlediğinizde bu deneyimin ne kadar daha yoğun olacağını bir düşünün.

GOAL, Real Madrid ile Atlético Madrid arasında oynanacak La Liga maçı hakkında bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, biletleri nereden alabileceğinizi, biletlerin fiyatlarını ve daha fazlasını sizlerle paylaşıyor.

Real Madrid - Atlético Madrid La Liga maçı ne zaman?

Tarih Maç (Yerel saat) Bilet 22 Mart 2026 Pazar Real Madrid - Atletico Madrid (20:00) Bilet

Real Madrid - Atletico Madrid maçına nasıl bilet satın alabilirim?

Bernabéu'da oynanacak Madrid Derbisi biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, Real Madrid'in resmi bilet satış portalına gitmektir.

Biletler aşamalı olarak satışa sunulur: önce Socios (üyeler) için, ardından Madridista Premium kart sahipleri için ve son olarak da genel halka.

Bu maça olan yoğun talep nedeniyle, biletler genellikle genel halka satışa sunulduktan birkaç dakika içinde tükenir. Taraftarlar, son dakika biletlerini garantilemek için StubHub gibi ikincil pazarlara bakabilirler, ancak bu platformlardaki fiyatlar maçın Kategori 1 niteliğini yansıtacaktır.

Real Madrid - Atlético Madrid maçının biletleri ne kadar?

Bernabéu'daki standart La Liga biletleri genellikle aşağıdaki kategorilere göre kademelendirilir:

Genel Taraf (Yan): Bu tribünler sahayı en iyi şekilde görmenizi sağlar. Derbi maçlarında, resmi kanallardan bilet fiyatları 180 €'dan başlayıp, üst düzey alt tribünler için 450 €'yu aşabilir.

Bu tribünler sahayı en iyi şekilde görmenizi sağlar. Derbi maçlarında, resmi kanallardan bilet fiyatları 180 €'dan başlayıp, üst düzey alt tribünler için 450 €'yu aşabilir. Gol Sonu (Fondos): Genellikle en atmosferik alanlardır ve bilet fiyatları, yüksek profilli maçlar için genellikle 120 € ile 250 € arasındadır.

Genellikle en atmosferik alanlardır ve bilet fiyatları, yüksek profilli maçlar için genellikle 120 € ile 250 € arasındadır. VIP/Hospitality: Lounge erişimi ve catering dahil premium deneyimler, bu maç için genellikle 600 €'dan başlar.

StubHub gibi yeniden satış sitelerinde, fiyatların yaklaşık 265 €'dan başlayıp, orta koltuklar için önemli ölçüde artmasını bekleyebilirsiniz.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı nerede oynanacak?

Yaklaşan derbi, Real Madrid'in efsanevi evi Santiago Bernabéu'da oynanacak.

Yıllar süren büyük çaplı bir yenileme çalışmasının ardından, stadyum artık son teknoloji ürünü açılır kapanır bir çatıya ve 360 derecelik bir video skor tahtasına sahip ve dünya futbolunda en modern izleme deneyimlerinden birini sunuyor.

Madrid'in Chamartín semtinde bulunan stadyumun kapasitesi yaklaşık 85.000 kişidir. Los Blancos'un kalesi olmasının yanı sıra, birçok Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmış ve 1982 FIFA Dünya Kupası'nın önemli mekanlarından biri olmuştur.

El Derbi Madrileno'nun atmosferi, yüksek teknolojili çatının gürültüyü kulakları sağır edecek seviyede içeride tutmasıyla, düşmanca ve elektrikli olmasıyla ünlüdür.

Real Madrid - Atletico Madrid: Karşılaşma sonuçları