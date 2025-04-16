Real Madrid-Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçları salı gecesi başladı. Barcelona, Borussia Dortmund deplasmanında 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan taraf oldu ve yarı finale yükseldi.

PSG de Aston Villa deplasmanında 3-2 kaybetmiş olsa da yarı final biletini alan bir başka takım oldu. Bu akşam ise gözler Inter-Bayern Münih ve Real Madrid-Arsenal maçlarında olacak.

Bu makalede ise Real Madrid-Arsenal maçına dair detaylar yer alacak. Peki Real Madrid-Arseal maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Maça dair tüm detaylar goal.com/tr'de...

Real Madrid-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında bu gece ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Arsenal'i konuk edecek.

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği mücadele tabii spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Real Madrid-Arsenal 16 Nisan Çarşamba 22.00 tabii spor

Real Madrid-Arsenal maçının muhtemel 11'leri

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Martinelli, Merino.