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Can Özer

Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Arda Güler oynayacak mı?)

Real Madrid - ArsenalReal MadridArsenalŞampiyonlar Ligi

Real Madrid-Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçları salı gecesi başladı. Barcelona, Borussia Dortmund deplasmanında 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan taraf oldu ve yarı finale yükseldi.

PSG de Aston Villa deplasmanında 3-2 kaybetmiş olsa da yarı final biletini alan bir başka takım oldu. Bu akşam ise gözler Inter-Bayern Münih ve Real Madrid-Arsenal maçlarında olacak.

Bu makalede ise Real Madrid-Arsenal maçına dair detaylar yer alacak. Peki Real Madrid-Arseal maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Maça dair tüm detaylar goal.com/tr'de...

Real Madrid-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında bu gece ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Arsenal'i konuk edecek.

Gelecek maç

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği mücadele tabii spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Maç

Tarih

Saat

Kanal

Real Madrid-Arsenal

16 Nisan Çarşamba

22.00

tabii spor

Real Madrid-Arsenal maçının muhtemel 11'leri

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Martinelli, Merino.

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