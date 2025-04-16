UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçları salı gecesi başladı. Barcelona, Borussia Dortmund deplasmanında 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan taraf oldu ve yarı finale yükseldi.
PSG de Aston Villa deplasmanında 3-2 kaybetmiş olsa da yarı final biletini alan bir başka takım oldu. Bu akşam ise gözler Inter-Bayern Münih ve Real Madrid-Arsenal maçlarında olacak.
Bu makalede ise Real Madrid-Arsenal maçına dair detaylar yer alacak. Peki Real Madrid-Arseal maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Maça dair tüm detaylar goal.com/tr'de...
Real Madrid-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında bu gece ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Arsenal'i konuk edecek.
Gelecek maç
Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği mücadele tabii spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Maç
Tarih
Saat
Kanal
Real Madrid-Arsenal
16 Nisan Çarşamba
22.00
tabii spor
Real Madrid-Arsenal maçının muhtemel 11'leri
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Martinelli, Merino.