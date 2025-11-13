Real Madrid Arda Güler'in baş düşmanını transfer etmek için servet ödemeye hazır!

Liverpool, Dominik Szoboszlai’nin yükselen formuyla bu sezon zor günlerinde ayakta kalan nadir oyunculardan birini buldu. Ancak Macar yıldızın gösterdiği performans, İspanyol devi Real Madrid’in radarına takılmış durumda. İspanya kaynakları, Madrid’in Szoboszlai’yi 80 milyon euro civarında bir bedelle transfer etmek istediğini bildiriyor.

Slot yönetimindeki Liverpool, geçtiğimiz hafta Etihad’da alınan 3-0’lık Manchester City mağlubiyetiyle fiziksel üstünlük sorunlarını bir kez daha ortaya koydu. Bu durum, kulübün oyun yapısının Premier League’in değişen dinamiklerine uyum sağlayamadığı yönündeki eleştirileri artırdı. Kulüp efsanesi Jamie Carragher da Overlap Fan Debate programında, Slot’un oyunu daha eğlenceli ve pas odaklı hale getirme çabasının, ligin giderek daha fiziksel ve direkt oyuna döndüğü bir döneme denk geldiğini vurguladı.

Liverpool’un Szoboszlai endişesi

Son dönemde takımın en istikrarlı isimlerinden biri haline gelen Szoboszlai, Premier League’in sert temposuna kolay uyum sağladı. Bu nedenle Real Madrid’in ilgisi, Liverpool cephesinde ciddi bir endişe yaratmış durumda. Üstelik Madrid’in kısa süre önce Ibrahima Konate’ye de talip olduğu düşünüldüğünde, Liverpool için 2026’ya giderken savunma ve orta sahada önemli kayıplar yaşama riski oluşuyor.

Konate’nin durumu sözleşme detayları nedeniyle daha karmaşık olsa da Szoboszlai cephesinde Liverpool’un eli daha güçlü. Macar yıldızın 2028’e kadar süren kontratı bulunuyor ve kulüp, Fabrizio Romano’nun da aktardığı üzere, oyuncuyla yeni bir sözleşme üzerine görüşmelere çoktan başladı.

Madrid’in “bedelsiz transfer” alışkanlığı, Liverpool’un taviz vermeyeceği bir konu

Anfield yönetimi, Real Madrid’in fırsat transferlerini ne kadar sevdiğini gayet iyi biliyor. Ancak Szoboszlai için bu yol kapalı. Liverpool, oyuncunun ayrılması için yüksek bir bedelin şart olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

Arne Slot da yaz aylarında Szoboszlai için “inanılmaz bir oyuncu” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar, kulübün oyuncuyu geleceğin temel parçalarından biri olarak gördüğünün açık bir göstergesi.

Tüm bu gelişmelere rağmen Real Madrid’in ilgisi devam ederse, yaz aylarında Liverpool’u zorlu bir transfer mücadelesi bekliyor. Szoboszlai’nin, Keita’dan bu yana takım içinde yükselen “büyük beklenti – büyük baskı” dengesini başarıyla yöneten nadir isimlerden biri olması ise Anfield’daki önemi artırıyor.

