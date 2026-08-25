Real Madrid, genç yetenekleri kadrosuna katma politikasını sürdürüyor ve Granada'nın Ganalı savunmacısı Oscar Naasei Obeng'i kalıcı bir sözleşmeyle Castilla takımına katmak üzere anlaşmayı tamamlamaya yaklaşıyor.

«AS» gazetesine göre, Real Madrid, 24 Şubat 2005'te Gana'nın başkenti Akra'da doğan ve 21 yaşındaki oyuncunun transferini kesinleştirmeye yaklaştı. Oyuncu, teknik direktör Julián López de Lerma yönetimindeki Castilla takımına katılacak.

Granada ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oscar Naasei, geçen sezondan bu yana Real Madrid'in hedefindeydi. Ancak müzakereler mevcut dönemde hız kazandı ve kraliyet kulübünün, aralarında Rayo Vallecano'nun da bulunduğu oyuncuyla ilgilenen birçok kulübü geride bırakmasının ardından, anlaşmanın önümüzdeki salı günü tamamlanma ihtimali doğdu.

Ganalı savunmacı, 1.85 metre boyuyla fiziksel gücüyle öne çıkıyor. Ayrıca hem stoper hem de sağ bek mevkilerinde oynayabiliyor, bu da ona ekstra taktiksel esneklik kazandırıyor.

«Transfermarkt» sitesine göre, Oscar Naasei'nin güncel piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon avro. Oyuncu, Granada akademisine 2023 yılında Ganalı Emmanuel City kulübünden geldi.

Oyuncu, Granada akademisinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve önce yedek takıma yükseltildi, ardından geçen sezon A takımdaki ilk maçına çıktı.

Oscar Naasei, mevcut sezonun başından itibaren teknik direktör Pacheta'nın güvenini kazandı. Ligde Real Oviedo ve Real Mallorca'ya karşı oynanan ilk iki maçta ilk 11'de yer alarak gelişimini ve A takım planları içindeki varlığını teyit etti.

Anlaşmanın tamamlanması halinde Oscar Naasei, Real Madrid'in gelecek için üzerine bahis oynadığı en yeni genç yeteneklerden biri olacak. Oyuncu, geliştirilmesi ve önümüzdeki yıllarda A takımda bir yer için rekabete hazırlanması amacıyla Castilla projesine dahil olacak.