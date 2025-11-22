Real Madrid 60 milyon euroluk stoperi 1 euro bile ödemeden bedavaya transfer etmek üzere

Real Madrid’in gelecek yaz kadrosunu güçlendirmek için başlattığı stoper arayışı netleşmeye başladı. Avrupa’da birçok kulüp savunma hattını yenilemek için uğraşırken, serbest transfer piyasasında seçeneklerin sınırlı olması Madrid’in dikkatini Dayot Upamecano’ya çevirdi.

Fransa milli takım oyuncusunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. Bayern’in sportif direktörü Max Eberl ve başkan Herbert Hainer her ne kadar oyuncuyla yeni bir kontrat konusunda iyimser olduklarını sık sık dile getirse de, henüz kesinleşmiş bir anlaşma yok. Madrid kaynaklarında, Upamecano’nun Ibrahima Konate’den önce tercih edilen isim olduğu belirtilmiş, ancak oyuncunun İspanya’ya taşınma isteği konusunda şüpheler olduğu vurgulanmıştı.

Bayern Insider Christian Falk’ın aktardığına göre, Real Madrid hâlâ Upamecano için yarışan üç kulüpten biri.

Devler peşinde

Liverpool’un Marc Guehi hamlesi nedeniyle yarıştan çekildiği bildirildi. Bayern ise oyuncuyla sözleşme yenilemeyi umuyor ve Upamecano ile teknik direktör Vincent Kompany arasındaki ilişki, karar sürecinin önemli bir parçası olarak gösteriliyor.

Paris Saint-Germain de Fransız stoperi kadrosuna katmak istiyor. PSG’nin, oyuncunun ülkesinde sahip olduğu güçlü desteği avantaj olarak gördüğü ifade ediliyor. Real Madrid cephesi ise Upamecano’ya “çok ilgi duyuyor” şeklinde tanımlanıyor.

Ibrahima Konate konusunda Liverpool, oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek için ocak ayında satışa hazır durumda. Bayern, Upamecano’nun ayrılması halinde Konate için devreye girmeye istekli. Ancak Real Madrid, Upamecano transferini sonuçlandırabilirse Konate opsiyonundan tamamen vazgeçebilir.

Upamecano’nun vereceği karar savunma piyasasında bir domino etkisi yaratacak gibi duruyor. Real Madrid’in Raul Asencio, Dean Huijsen ve Eder Militao ile sözleşmesinin devam etmesine rağmen David Alaba’nın ayrılması bekleniyor ve Antonio Rudiger’in geleceği de belirsizliğini koruyor.