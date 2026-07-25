Real Madrid, 19 yaşındaki Fildişi Sahili yetenek ve Alman ekibi Leipzig'in orta saha oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırıyor. Bedeli 100 milyon avroya ulaşabilecek ya da bu rakamı aşabilecek olası bu transferin, Olise'nin Kraliyet Kulübü'nün hedef listesinden çıkarıldığı anlamına gelmediği vurgulanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, 24 yaşındaki Bayern Münih oyuncusu Olise'nin hâlâ başkan Florentino Perez'in öncelik listesinin başında yer aldığını, ancak Valdebebas yetkililerinin, Real'in transferi tamamlamak için 200 milyon avrodan fazlasını harcamaya hazır olmasına rağmen, Bavyera ekibinin yıldızını mevcut yaz transfer döneminde elden çıkarmayacağı kanaatine vardığını yazdı.

Bu çıkmaz karşısında Real Madrid, uzun süredir takip ettiği ve raporların Paris Saint-Germain ile imza aşamasına yaklaştığını belirttiği Diomande'ye yöneldi. Ancak İspanyol devinin devreye girmesi hesapları alt üst etti ve oyuncuyu İspanya'nın başkentine transfer olmak için ilkesel onayını vermeye itti.

Olise'ye gelince, Real Madrid müzakereleri dosyayı tamamen kapatmadan geçici olarak dondurmaya karar verdi. Kulüp, Bayern Münih'ten müzakere kapısının açılabileceğine dair herhangi bir işaret için tetikte kalmayı sürdürüyor. Valdebebas'ın kulislerinde ise gerçek fırsatın şu an değil, önümüzdeki yaz doğabileceği öngörülüyor.