'Real Madrid, 100 milyon avroluk İspanyol dünya şampiyonuyla görüşüyor'

L'Équipe'nin de aktardığı gibi, Real Madrid Rodri'yi kadrosuna katmak istiyor. Manchester City'nin orta saha oyuncusunun menajeriyle görüşmeler yapıldığı ve oyuncunun İspanyol devine transfer olma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

Sky Deutschland'a göre, iki taraf arasındaki gizli görüşme Madrid'deki bir restoranda gerçekleşti. İngiltere'de 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Rodri'yi Madridliler zaten uzun süredir takip ediyor.

L'Équipe'e göre, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olmasına rağmen Manchester City, Rodri'yi öylece bırakmak istemiyor. Teknik direktör Enzo Maresca'nın kulübü, 100 milyon avroluk bir fiyat talep ettiği bildiriliyor.

Ancak Real Madrid, görüşmeler sırasında transfer ücretinin düşürülebileceğini umuyor. Manchester City ise Rodri'yi daha uzun süre kulüpte tutmayı umuyor ve 2030 ortasına kadar geçerli yeni bir sözleşme teklif ediyor. Tecrübeli oyuncu bu teklife henüz yanıt vermedi.

Rodri daha önce İspanya’da Villarreal ve Atlético Madrid formalarını giymişti. Defansif orta saha oyuncusu, 2019’dan beri Manchester City forması giyiyor ve geçen sezon bu takımla EFL Kupası ve FA Kupası’nı kazandı.

Real Madrid’in de ilgisini çeken Rodri, Pazar günü elinde dünya kupasıyla poz verdi. İspanya, finalde Arjantin’i 1-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.