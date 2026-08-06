Real Madrid ile Leipzig, Fildişi Sahilli yıldız Yan Diomande transferi konusunda sonunda anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre oyuncu, bu yaz Santiago Bernabeu kalesine katılacak.

"Marca" gazetesi, tüm düzenlemelerin bu perşembe sabahı tamamlandığını ve Diomande'nin sağlık kontrollerini geçirmek üzere hâlihazırda Madrid yolunda olduğunu aktardı.

Gazete, Real Madrid'in transferi bugün perşembe günü resmen açıklayabileceğine ve bu transferin kulüp tarihinin en pahalı transferi haline geleceğine dikkat çekti; zira transferin bedeli, 10 ila 15 milyon euro arasında değişen bonuslarla birlikte 125 milyon euro olacak.

Bu transferle birlikte Real Madrid, Marc Cucurella için 55 milyon euro, Carlos Espai için 25 milyon euro ve Denzel Dumfries için 20 milyon euro harcamış oldu; buna ek olarak Fildişi Sahilli oyuncu için de 125 milyon euro ödendi.

Ibrahima Konate ile Bernardo Silva ise Beyazlılara bonservis bedeli olmadan katıldı. Buna karşılık kulüp, oyuncu satışından transferler için yaptığı harcamalara yakın bir kâr elde etti; genç akademi oyuncularından elde edilen toplam gelir 184,5 milyon euroya ulaştı.

"Marca", Real Madrid'in Diomande ile anlaşmasının, sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı Vinicius Junior ile yürütülen müzakerelerin geleceğini etkilememesi gerektiğini belirtti; Arsenal'in de oyuncuyu kadrosuna katmaya büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.