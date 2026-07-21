İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri'nin geleceği hâlâ tüm ihtimallere açık. Manchester City ile sözleşmesinin sona ermeye yaklaşmasıyla birlikte bir sonraki durağının neresi olacağına dair belirsizlik sürerken, kariyerindeki bir sonraki adıma ilişkin tahminler de artıyor.

Rodri, pazar günü finalde Arjantin'i 1-0 mağlup eden La Roja'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasına katkı sağladı.

Transfer uzmanı Matteo Moretto'ya göre Real Madrid, İspanyol orta saha oyuncusunun Dünya Kupası'nı kazanmasının ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmesiyle Altın Top ödülünü almasının ardından ona yönelik tutumunu köklü bir şekilde değiştirdi.

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Moretto, Los Blancos yönetim kurulunun bazı üyelerinin, Manchester City ile kazançlı sözleşmesini yenilemek yerine Santiago Bernabeu'ya transfer olmaya istekli görünen 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varmaya çalıştığını doğruladı.

Bununla birlikte, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in tutumu belirleyici olacak. Zira Perez, oyuncunun yaşı, konumu ve transfer bedeli gibi etkenleri göz önünde bulundurarak Rodri ile anlaşma fikrini daha önce reddetmişti.

Önceki raporlar, sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kala Rodri'nin Manchester City ile geleceğine henüz karar vermediğine işaret etmişti; bu da onun bu yaz Real Madrid'e transfer olma ihtimaline dair tahminleri artırıyor.

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