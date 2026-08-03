Real'e tehdit: Barcelona, Rodri'yi kapmaya hazırlanıyor

Barcelona kulübü, 2026-2027 sezonunda rekabet edebilecek bir takım kurmak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Hansi Flick'in ekibi iki başarılı sezon geçirmiş olsa da, sportif direktör Deco ve en yakın yardımcıları, projeyi üst düzey oyuncularla güçlendirmek istiyor.

Sport gazetesi, Barcelona'nın önceliğinin şu anda gerçek bir forvet transferi olduğunu, ancak kulüp yetkililerinin piyasada uygun fırsatlar ortaya çıkması halinde diğer mevkileri güçlendirmeye de kapıyı kapatmadığını belirtti.

"Catalunya Radio" radyosunun, Barcelona'nın Manchester City'ye Rodri'nin durumunu sorduğunu ortaya koymasından bir hafta sonra ve Real Madrid'in oyuncunun transferi için en güçlü aday olarak görülmesine rağmen, "Cadena SER", Barcelona'nın iki taraf arasındaki görüşmeleri "büyük bir ilgiyle" takip ettiğini yeniden vurguladı.

Katalan devi ayrıca, İspanyol orta saha oyuncusunun sonunda Bernabéu'ya transfer olmaması ve Barcelona'ya geçmeye istekli olması halinde, onu kadrosuna katmak için harekete geçme ihtimalini de değerlendiriyor.

"Cadena SER" radyosundan gazeteci Nil Solà'ya göre, Barcelona içinde kulübün bu transferi gerçekleştirebileceğine dair bir inanç var; Rodri, kendi mevkisinde dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak görülüyor ve onu kadroya katmak için büyük bir mali çaba göstermeye değer bir isim olarak değerlendiriliyor.

Ancak transferin tamamlanması, oyuncunun da Barcelona'ya katılmaya istekli olduğunu göstermesini gerektiriyor.

Deco ve Flick, orta sahanın seçenekler açısından tam olduğu görüşünde, ancak Frenkie de Jong'un sakatlığının ardından ortaya çıkan şüpheler, yeni bir senaryonun kapısını araladı.