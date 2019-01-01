Real Betis, Nabil Fekir'i kadrosuna kattı

La Liga ekiplerinden Real Betis, Olympique Lyon'da forma giyen Fransız milli oyuncu Nabil Fekir'i renklerine bağladı.

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, 19 milyon 750 bin euro bonservis bedeli, performansa bağlı 10 milyon euro bonus ve sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığında Olympique 'un kaptanı Nabil Fekir, 'e transfer oldu.

Milli Takımı'nda da 21 maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Betis ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Fekir'in 22 yaşındaki kardeşi sol kanat oyuncusu Yassin de Olympique Lyon'dan Real Betis'e geçti.

Fransa temsilcisinin altyapısına 2011 yılında giren Nabil Fekir, 193 karşılaşmada 69 kez ağları sarsmıştı.