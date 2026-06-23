'RB Leipzig'in eski süper yıldızı (29), Telstar'da aniden ortaya çıktı'

1963 podcast’i, X üzerinden yaptığı paylaşımda Jean-Kévin Augustin’in Telstar ile antrenmanlara katıldığını duyurdu. Paris Saint-Germain’in altyapısından yetişen Augustin, daha önce RB Leipzig ve AS Monaco gibi takımlarda forma giymişti. Transfermarkt’a göre, kariyerinin zirvesindeyken değeri 25 milyon avronun üzerindeydi.

Augustin, PSG altyapısının en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Fransız kulübü adına 31 maça çıktıktan sonra 16 milyon euroya RB Leipzig’e transfer oldu.

Doğu Almanya’da 67 maçta 20 gol atarak ilk sezonunda büyük bir izlenim bıraktı. İkinci sezonunda beklenen performansı gösteremese de, ertesi yıl AS Monaco’ya kiralandı.

Orada sadece 13 kez forma giydi ve beklentileri karşılayamadı, ancak Leeds United yine de bu riski göze aldı. İngiliz kulübü, Leipzig’den onu, takımın üst lige çıkması durumunda zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Leeds’te neredeyse hiç forma şansı bulamadı, ancak kulüp ligde yükselmeyi başardı. Leeds onu Leipzig’e geri gönderdi; Leipzig ise İngiliz kulübüne karşı dava açtı.

Davayı Leipzig kazandı ve Leeds, sonuç olarak 18 milyon euro ödemek zorunda kaldı. Ardından Augustin de, haftalık 100.000 euro tutarında beş yıllık bir sözleşme fırsatını kaçırdığı için Leeds’e karşı dava açtı.

O da Leeds’e karşı açtığı davayı kazandı ve Leeds’ten tazminat olarak yaklaşık 28 milyon euro aldı. Sonunda iki yıl sonra Stade Rennes’e, ardından da Basel’e transfer oldu; burada sık sık sakatlıklarla boğuştu.

Geçen yıl aniden Motor Lublin’de ortaya çıktı. Bu kulüp, geçen sezon Polonya liginde on ikinci sırada yer almıştı. Dört ayda dört maça çıktıktan sonra, 2025 yazında kulüpten ayrıldı.

Bir yıl kulüpsüz kaldıktan sonra şimdi Velsen-Zuid’da ortaya çıktı. Antrenmanlarda iyi bir izlenim bırakırsa, Telstar ona bir sözleşme teklif edebilir.