Bir İspanyol kulübü, Suudi ekibi Al Nassr'ın kendisi resmî açıklama yapmadan önce, yaklaşan yaz transfer döneminde kulübün ilk transferini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Real Mallorca kulübünün medya sorumlusu Hector Martin'in, Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa'nın Al Nassr'a transferini açıkladığı sözlerini aktardı.

Martin şöyle konuştu: "Transfer Mallorca ile Al Nassr arasında kesinleşti ve Suudi kulübün, Alman ekibi Leipzig'in ve diğer Avrupa kulüplerinin tekliflerini geride bırakmasının ardından Samu Costa'nın transferi konusunda iki kulüp arasında nihai bir anlaşmaya varıldı."

Suudi Arabistan'ın "Okaz" gazetesinin daha önce ortaya koyduğuna göre, Al Nassr, Portekizli orta saha oyuncusunu iki taksitte ödenecek 9 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak üzere anlaştı ki bu, oldukça düşük bir meblağ olarak değerlendiriliyor.

Böylece Samu Costa, Al Nassr'ın yaz transfer döneminde bağladığı ilk transfer olacak. Kulüp, yaşadığı mali kriz nedeniyle şimdiye kadar hiçbir oyuncuyla anlaşma yapmamıştı.

Samu Costa, büyük bölümünü İspanya'da geçirdiği dikkat çekici bir kariyere sahip. 2020 ile 2023 yılları arasında Almeria forması giyen oyuncu, ardından hâlen forma giydiği Real Mallorca'ya transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Costa, Portekiz Milli Takımı'ndaki yolculuğuna Cristiano Ronaldo ile birlikte Ekim 2024'te başladı; ancak takımla yalnızca 7 maça çıktı.

25 yaşındaki oyuncu, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz ile mücadele etmek üzere kadroya davet edildi; ancak yalnızca tek bir maçta, grup aşamasının üçüncü haftasında Kolombiya ile golsüz berabere kalınan karşılaşmada 20 dakika süreyle yedek olarak forma giydi.