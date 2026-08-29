Rayan Cherki, maç sonrası verdiği röportajla dikkat çekti: "Devre arasında Maresca'ya söyledim ki..."

Rayan Cherki, cuma akşamı Manchester City’nin Crystal Palace ile oynadığı maçta attığı iki golle sahanın yıldızı oldu (1-4 galibiyet). Karşılaşmanın ardından Sky Sports’a son derece dürüst açıklamalarda bulundu.

Selhurst Park’taki mücadelenin ilk yarısında Manchester City, Erling Haaland’ın golüyle 0-1 öndeydi. Cherki ise ilk devrede etkisiz kaldı.

Bu nedenle teknik direktör Enzo Maresca, onu devre arasında oyundan almak istedi ancak Fransız oyuncu, kendisini sahada tutması için hocasını ikna etti.

“Çok kötü oynuyordum. Enzo (Maresca, City teknik direktörü, ed.) beni çıkarmak istediğinde bundan hoşlanmadım” diyerek söze girdi.

“Hocaya, ‘Bana beş dakika ver, bir daha değişiklik yapmana gerek kalmayacak’ dedim” ifadelerini kullandı.

“Sonra gerçekten oynamayı hak ettiğimi göstermem gerekiyordu. Gol atmalı ya da asist yapmalıydım. Ve bunu başardım” diyerek sözlerini noktaladı.

Cherki, Palace savunmasının arasından adeta dans ederek geçip 0-2’yi harika bir şekilde kaydetti. Beş dakika sonra da The Citizens’ın üçüncü golünü attı.