Ravil Tagir: Bir gün Real Madrid forması giymek istiyorum

Altınordu’nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir, kendisine Sergio Ramos'u örnek aldığını ve hedefinin bir gün Real Madrid’de oynamak olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekibi 'da forma giyen genç yetenek Ravil Tagir, Akşam Gazetesi'ne konuştu.

Türk vatandaşlığına geçiş süreci hakkında bilgi veren Ravil, "Biz Ahıska Türkleri'ndeniz. Kökenim Türk. Kazakistan'da doğdum. 'ye geldiğimizde bize ilk söylenen burada beş yıl kaldıktan sonra vatandaş olabileceğimizdi. İlk milli maça çıkmama günler kala işlemler tamamladı. 6 Mart 2018'de U15 Milli Takımı ile sahaya çıktım. Milli marşı söyledim. Romanya'yı 3-0 yendik. Hayallerim gerçek oldu" dedi.

Kendisine Sergio Ramos'u örnek aldığını açıklayan Ravil, "Futbola başladığımdan bu yana hedefim ve örnek aldığım futbolcu Sergio Ramos oldu. Onun takımı 'de ve İspanya'da futbol oynamak istiyorum. İnşallah bu hedefimi gerçekleştiririm. Bunun için çok çalışıyorum. Arada elbette daha farklı ligler ve kulüpler olabilir, ben de bunu en iyi şekilde değerlendirmek isterim. Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitim gören her gencin hedefi, Avrupa'nın beş büyük liginden birinde forma giymektir. Bu toprakların çocukları çok daha yetenekli ve her sezon belki de beş oyuncu çıkacağı günler yaşayacağız. Yeter ki bize güvenin ve inanın, başaracağız" diye konuştu.

Daha fazla takım

iddialarını da yanıtlayan Ravil, "Ben de bu haberleri gördüm. Bu konuda benim söyleyeceğim tek şey en doğru kararı kulübümün vereceğidir. Onların vereceği karara göre hareket edeceğim. Transfer haberleri beni ilgilendirmiyor, kulübüm benim için en iyi kararı verecektir" ifadelerini kullandı.