Rasmus Hojlund: Bir sonraki Haaland'ı Serie A mı keşfetti?

Sturm Graz'da geçirdiği altı aydan sonra 17 milyon euro karşılığında Atalanta'ya transfer olan 19 yaşındaki yıldız, Erling Haaland ile kıyaslanıyor.

Erling Haaland artık Manchester City formasıyla Avrupa'nın elit kulüplerinden birinde yer alırken, nispeten daha alt segment kulüplerin 'Yeni Haaland' arayışları da başladı. Bu boşluğu birkaç yıldır oyuncunun eski kulübü Red Bull Salzburg'un formasını giyen ve 'Mini Haaland' olarak nitelendirilen Benjamin Sesko'nun doldurması bekleniyordu.

Manchester United ve Chelsea gibi kulüpler Sesko için Avusturya ekibine 50 milyon euro'ya kadar bonservis ödemeyi planlarken, Sesko 2023 yılına dek Salzburg'da kalmayı kabul etti ancak Sturm Graz'ın Temmuz ayının sonunda Salzburg'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma başka bir genç yıldızı Avrupa piyasasına sundu.

Rasmus Hojlund, Haaland'ın kısa ama başarılarla dolu kariyerinde birçok kez yaptığı gibi muhteşem bir son vuruşlarla attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı. Tüm gözler Sesko'dayken yeni yıldız adayından rol çalan Hojlund, Ocak ayında Kopenhag'dan Graz'a transfer olmasının ardından birçok kez gösterdiği göz kamaştıran performanslarından sadece birini ortaya koymuştu.

Haaland ile benzerlikler

19 yaşındaki oyuncu transfer döneminin son hatasında 17 milyon euro karşılığında Atalanta'ya transfer oldu ve İtalyan medyası onu 'Yeni Haaland' olarak değerlendirdi. Avusturya'ya adım attığında kendisiyle Haaland arasında bazı benzerlikler olduğuna dikkat çeken Hojlund da onun gibi sol ayaklı, hızlı ve gol sezgilerinin yüksek olduğunu söylemişti.

Graz'ın Ocak ayında sadece 1.9 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı oyuncu, Avusturya ekibine oldukça önemli bir maddi getiri sağladı. 2017'de katıldığı Kopenhag'da U19 Ligi'nde çıktığı 22 maçta 15 gol atan oyuncu, Konferans Ligi'nde ise beş gol atmasına rağmen ligde bir türlü gol sevinci yaşayamamıştı.

17 yaşındaki ikiz kardeşleri Emil ve Oscar kariyerlerini Kopenhag altyapısında sürdürürken, Avrupa'nın büyük liglerinden birine transfer olan Hojlund'un Serie A performansı merakla bekleniyor.

Avusturya'ya transfer olduğunda kendisinden pek fazla bir şey beklenmeyen oyuncunun kulüpteki ilk üç maçında dört gol atması ve kulüp tarihine ilk maçında iki gol atan ikinci oyuncu olması kulüp tarihinde önemli bir yer edinmesini sağladı. Graz'da oynadığı ilk maçın ardından rakip takım Tirol'un savunma oyuncusu Raffael Behounek, Laola1'e verdiği demeçte oyuncunun kendisi için verilen her kuruşa değecek bir makine olduğunu söylemişti.

Newcastle takip ediyordu

Sekiz maçta gol atan oyuncu takımının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı ve kale önündeki verimliliği ile Haaland ile neden bu kadar büyük benzerlikler taşıdığını ortaya koydu. Atalanta, Graz'da geçirdiği süre boyunca her 113 dakikada bir gol atan veya asist yapan bir oyuncuyla sözleşme imzalamadan önce Newcastle United ve Club Brugge da dahil olmak üzere birçok takım Hojlund'u yakından takip ediyordu.

Bergamo'daki ilk maçında Monza'ya karşı dikkat çekici bir performans ortaya koyan Hojlund, Danimarka Milli Takımı'ndan da davet aldı. Dünya Kupası'nda mücadele edebilmek için üst düzey bir performans sergilemesi gerekecek oyuncu, Haaland ile beraber Avrupa futboluna damga vuracak bir diğer İskandinav yıldız olabilir.