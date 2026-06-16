Rashford'un sözleşmesindeki tuhaf bir madde tartışma yaratıyor

Markus Rashford, ABD'nin Kansas City kentinde İngiltere milli takımının antrenmanlarına katılırken, sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıktığı bu sıcak havaya rağmen kulüp kariyerinin geleceği konusunda hiçbir endişe veya kaygı göstermedi.

Aslında, İngiliz forvetin şu anda futbol geleceği konusunda endişeli olduğu görülmüyor, zira tüm dikkatini önümüzdeki haftalarda devam edecek olan Dünya Kupası'nda "Üç Aslanlar"ın performansına vermiş durumda.

Medyanın 15 dakika boyunca izlemesine izin verilen antrenman sırasında Rashford, Jude Bellingham, Ivan Toney, Jed Spence ve Ibrahima Eze gibi İngiltere milli takımının yıldız oyuncularıyla birlikte pas antrenmanlarına katıldı. ve Anthony Gordon ile birlikte pas antrenmanlarına katıldı. Bu antrenmanlar, Çarşamba günü Dallas'ta oynanacak ve 12. grubun açılış maçı olacak Hırvatistan karşılaşması öncesindeki hazırlıkların bir parçasıydı.

Rashford için en büyük zorluk, özellikle kulüplerle ilgili geleceği hakkında konuşmaların devam ettiği bir ortamda, önümüzdeki dönemde bu tam konsantrasyonu sürdürmek olacak. Bununla birlikte, Pazartesi günü oyuncu için önceden bilinmeyen herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Barcelona ve Manchester United arasında, oyuncuyu 26 milyon sterlin karşılığında kesin olarak satın alma opsiyonunu kullanmak üzere kararlaştırılan son tarih geçti, ancak Katalan kulübü bu adımı atmadı.

Bu gelişme, konuyu yakından takip edenler için sürpriz olmadı, zira tahminler Barcelona'nın belirlenen süre içinde satın alma opsiyonunu kullanmayacağına işaret ediyordu ve bu durum İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberleriyle de doğrulandı.

1 Temmuz'a kadar, Rashford, Atlanta'da düzenlenecek Dünya Kupası son 32 turu maçlarına hazırlanmakla meşgul olmayı umarken, resmi olarak Manchester United'a geri dönecek. Rashford, iki yıl daha süren bir sözleşmeye bağlı ve bu sözleşme kapsamında haftalık 325 bin sterlin maaş alıyor.

Bu bağlamda, güvenilir gazeteci David Ornstein, İngiliz "The Athletic" gazetesi aracılığıyla, Rashford'un sözleşmesinde Manchester City ve Liverpool hariç, onu transfer etmek isteyen tüm kulüpler için geçerli olan 40 milyon sterlinlik bir tazminat şartı bulunduğunu ortaya çıkardı.

Raporda, oyuncunun Manchester United'a geri dönmesi durumunda Premier Lig'deki başka bir kulübe transfer olmayı tercih etmediği, aksine İngiltere dışında gelecek dönemde sportif hedeflerine uygun bir fırsat çıkmadıkça kulüpte kalmaya ve mevcut sözleşmesine bağlı kalmaya meyilli olduğu belirtildi.

Geleceği hakkında spekülasyonlar sürerken, Rashford, uluslararası görevinin sona ermesinden sonra geleceği hakkında düşünmeye karar vermiş görünüyor ve tüm dikkatini ve konsantrasyonunu İngiltere milli takımını Dünya Kupası'nda başarılı bir serüvene taşımaya veriyor.