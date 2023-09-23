İngiliz yıldız Rashford, Manchester United'ın yeni golcüsüyle daha iyi anlaşmanın yollarını arıyor.

NE OLDU? Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'deki ilk beş maçından sadece iki galibiyet alarak yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı. Bu arada Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Bayern Münih'e 4-3'lük çalkantılı bir yenilgi yaşadılar.

Zor dönemde, yüzleri güldüren tek gelişme hafta içinde Bayern'e karşı United'ın açılış golünü atana 75 milyon Euro'luk yeni transfer Hojlund'du...

NE DEDİLER: MUTV'ye konuşan İngiliz milli oyuncu Rashford şunları söyledi: "Hojlund'la konuştuk. Saha dışında, muhtemelen personelin haberi olmadan çok fazla iş yaptık. Ben onun oyununu anlamak istiyorum, o da benimkini anlamak istiyor. Olabildiğince çabuk birbirimize adapte olmak istiyoruz."

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BÜYÜK RESİM: Rashford, geçen sezon Premier Lig'de 17 gol atarak United'ın parlayan oyuncularından biriydi ve United lig tablosunda yükselmeye çalışırken Hojlund ile hızlı bir ortaklık kurmayı umuyor.

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SIRADA NE VAR? İki oyuncu bugün, 23 Eylül'de Turf Moor'da Burnley'e karşı sahada olacaklar.