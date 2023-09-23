NE OLDU? Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'deki ilk beş maçından sadece iki galibiyet alarak yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı. Bu arada Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Bayern Münih'e 4-3'lük çalkantılı bir yenilgi yaşadılar.
Zor dönemde, yüzleri güldüren tek gelişme hafta içinde Bayern'e karşı United'ın açılış golünü atana 75 milyon Euro'luk yeni transfer Hojlund'du...
NE DEDİLER: MUTV'ye konuşan İngiliz milli oyuncu Rashford şunları söyledi: "Hojlund'la konuştuk. Saha dışında, muhtemelen personelin haberi olmadan çok fazla iş yaptık. Ben onun oyununu anlamak istiyorum, o da benimkini anlamak istiyor. Olabildiğince çabuk birbirimize adapte olmak istiyoruz."
BÜYÜK RESİM: Rashford, geçen sezon Premier Lig'de 17 gol atarak United'ın parlayan oyuncularından biriydi ve United lig tablosunda yükselmeye çalışırken Hojlund ile hızlı bir ortaklık kurmayı umuyor.
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Gelecek maçlar
SIRADA NE VAR? İki oyuncu bugün, 23 Eylül'de Turf Moor'da Burnley'e karşı sahada olacaklar.