Rashford geleceği hakkında konuştu: “Çok net oldum”

Marcus Rashford’un kaptanlığını yaptığı İngiltere milli takımı, Pazartesi sabahı efsanevi “Estadio Azteca” stadyumunda oynanacak ve büyük ilgi gören maçta, Dünya Kupası son 16 turunda Meksika milli takımıyla zorlu bir karşılaşmaya hazırlanıyor.

Bu karşılaşma, “Üç Aslanlar” için zorlu bir sınav olacak; bunun nedeni sadece rakibin gücü değil, aynı zamanda Meksikalı taraftarların yaratacağı düşmanca atmosfer de. Bununla birlikte, İngiltere milli takımı galibiyet ve çeyrek finale yükselme konusunda en büyük favori olmaya devam ediyor.

İngiliz "The Guardian" gazetesinin haberine göre, Azteca Stadyumu İngilizler için acı anılar barındırıyor; zira bu stadyum, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde, Arjantinli efsane Diego Maradona'nın İngiltere kalesine attığı meşhur iki golün yaşandığı, futbol tarihinin en ünlü anlarından birine sahne olmuştu.

İngiltere milli takımı bu kez aynı sahada yeni bir sayfa açarak, taraftarlarının hafızasında hâlâ taze olan o anı telafi etmeyi umuyor.

Turnuvanın ilk iki maçına yedek kulübesinden başlayan Marcus Rashford’un bu karşılaşmada ilk 11’de yer alıp almayacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor; daha sonra Anthony Gordon’un yerine ilk 11’deki yerini garantilemişti. Bu oyuncu, Dünya Kupası başlamadan önce 70 milyon avroya Newcastle’dan Barcelona’ya transfer olmuştu ve sezonun yeniden başlamasıyla birlikte Katalan kulübüyle “Camp Nou” stadyumunda ilk maçına çıkacak.

Rashford'a gelince, İspanyol kulübünün Manchester United'ın onun için belirlediği transfer bedelini reddetmesi ve ayrıca Gordon'un transferiyle onun pozisyonunun boşalması nedeniyle Barcelona'ya dönüşü zor görünüyor.

Haberlere göre, oyuncu turnuva bittikten sonra “Kırmızı Şeytanlar” ile antrenmanlara geri dönecek; zira 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi hâlâ devam ediyor.

Milli takım kampında düzenlediği basın toplantısında Rashford, geleceği hakkında konuşarak, bir sonraki durağıyla ilgili tüm kararları Dünya Kupası sonrasına ertelemeyi tercih ettiğini vurguladı.

28 yaşındaki İngiliz forvet şunları söyledi: “Dünya Kupası öncesinde ilgili tüm taraflarla çok net konuştum. Konuyu önceden netleştirmek istedim; eğer netleşmezse, turnuva bittikten sonra ele alacağım. Her şeyi gün gün ele alıyorum ve şu anda tamamen bu ana odaklanmak istiyorum.” Rashford sözlerine şöyle devam etti: "Son derece önemli bir şey için mücadele ediyoruz ve başka herhangi bir şeye ayıracak kadar enerjim yok."