Rashford: Dünya Kupası'ndan önce geleceğimi netleştirmeyi planladım

Manchester United’ın forveti Marcus Rashford’un yeni sezondaki geleceği belirsizliğini koruyor; Barcelona, sözleşmesindeki 30 milyonluk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdikten sonra, oyuncu önümüzdeki sezon nerede oynayacağını henüz bilmiyor.

Rashford şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmak üzere ABD'de bulunuyor ve burada, Barcelona'daki sezonun bitiminden hemen sonra belirlediği gelecek planları hakkında konuştu.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Rashford, "İlgili tüm taraflarla çok net konuştum. Geleceğimle ilgili herhangi bir adımın Dünya Kupası başlamadan önce atılmasını istiyordum" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Bunu başaramadığım için Dünya Kupası’nın sonuna kadar beklemeyi tercih ettim, çünkü şu anda tüm dikkatimi İngiltere milli takımına vermek istiyorum.”

Barcelona'nın Rashford'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı ve kulübün turnuvadan birkaç gün önce, aynı pozisyonda oynayan ve şu anda İngiltere milli takımında onunla rekabet eden forvet Anthony Gordon ile sözleşme imzalaması nedeniyle, transferin Dünya Kupası öncesinde tamamlanması mümkün olmadı.

İngiliz basınının aktardığına göre, Tottenham da Rashford’u kadrosuna katmak isteyen kulüplerden biri olduğu için, Rashford’un Dünya Kupası biter bitmez geleceği hakkında bir karar vermesi gerekiyor.