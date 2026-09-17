Barcelona kaptanı Brezilyalı Raphinha, kendisinin ve takım arkadaşlarının başarıya aç olduğunu söyleyerek önümüzdeki dönemde gelişmeye devam etmenin gerekliliğine dikkat çekti.

Raphinha, dün çarşamba günü La Liga'nın altıncı haftasında Barcelona'nın Racing Santander'i geniş bir skorla (7-2) mağlup ettiği maçta 3 gol "hat-trick" kaydetti.

Raphinha, bu sezonun başından beri görev yaptığı santrfor mevkiinde net bir biçimde parlıyor; 9 golle La Liga gol krallığının zirvesinde yer alıyor.

Raphinha maçın ardından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bazı yönlerde gelişmeye ihtiyacımız olduğunu fark etmemiz her zaman önemli. Asla iyi oynadığımı söylemem; her zaman elimden geleni geliştirmeye çalışırım. Goller ve galibiyet beni mutlu ediyor, en önemlisi de bu, ama gelişmeye devam etmemiz gerekiyor."

Santrfor mevkiinde oynamak hakkında ise "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Kendimi rahat hissediyorum ve goller atıyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncular kazanmaya aç ve her zaman daha fazlasını hedefliyorlar. Ne zaman fırsat bulursak daha fazla fırsat yaratmamız gerektiği yönünde bir zihniyetimiz var ve bu, sahada net bir şekilde görülüyor. Birbirimize büyük destek veriyoruz."

Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: "O, düşünce şeklimi ve kendime bakışımı değiştiren teknik direktör. Bunu her zaman söyledim. Kendisine son derece minnettarım."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Her zaman takımın çıkarını düşünmemiz gerekiyor. İlk yarıda Lamine bir hata yaptı ve bu doğal bir şey. Elimden geldiğince ona yardım edeceğim, ama sadece ona değil. Biz tek bir aileyiz."

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