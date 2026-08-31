Raphinha ve Fermin, Messi'nin son sezonundan bu yana gerçekleşmeyen bir başarıyı hedefliyor

Raphinha ve Fermin Lopez, bu sezon Barcelona formasıyla göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. İkili, Elche karşısında alınan 5-0'lık galibiyette ikişer gol, Athletic Bilbao karşısında kazanılan 2-0'lık maçta ise birer gol kaydederek Barça'nın gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alıyor. Şimdi önlerindeki hedef, bu gece Rayo Vallecano karşısında gol hesaplarını daha da ilerletmek ve İspanya La Liga'da Barcelona'nın ilk üç maçında gol atan 14 oyuncudan oluşan seçkin gruba katılmak.

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"Mundo Deportivo" gazetesine göre, bu başarıyı elde eden son oyuncu Lionel Messi'ydi. Messi, Barcelona'daki son sezonunda (2020-2021) Elche filelerine iki gol (3-0), Athletic Bilbao'ya iki gol (2-3) ve Villarreal'e bir gol (4-0) atmıştı.

İlginç olan şu ki, 672 golle Barcelona'nın tarihi gol kralı olan Messi, bu üçlemeyi ancak İspanya La Liga'daki son sezonunda gerçekleştirebilmişti.

Altın çağında bu başarıyı Samuel Eto'o (2006-2007 sezonunda üç maçta dört gol), Zlatan İbrahimoviç (2009-2010 sezonunda ilk beş maçın her birinde birer gol, toplam beş gol) ve Cesc Fabregas (2011-2012 sezonunun ilk dört maçında dört gol) de elde etmişti.

İlk üç maçta gol atıp ardından bu sınırda kalan diğer oyuncular arasında ise şunlar yer alıyor: Angel Arocha (1930-1931), Josep Samitier (1931-1932), Josep Maria Fuste (1963-1964), Pedro Zaballa (1966-1967), Bernd Schuster (1981-1982), Hristo Stoichkov (1990-1991) ve Luis Enrique (2002-2003).

Ladislao Kubala ise kendini aşarak 1953-1954 sezonunun açılışındaki dört maçın tümünde gol attı; aynısını Cayetano Re de 1964-1965 sezonunda başardı.

İspanya La Liga sezonunun başındaki en iyi gol serisi rekorunu ise Cesar Rodriguez, İbrahimoviç'le paylaşıyor. Cesar, 1947-1948 sezonunda üç maçta gol attı, ardından 1950-1951 sezonunda beş maça ulaşarak dokuz gol (4-2-1-1-1) kaydetti. Bu meydan okuma, Raphinha ve Fermin Lopez için oldukça cazip görünüyor.

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