FC Barcelona, Raphinha’nın bir kez daha sergilediği olağanüstü performans sayesinde Sevilla deplasmanından üç puanla ayrıldı. Sözleşmesini uzatmaya çok yakın olan Brezilyalı yıldız, attığı hat-trickle Youssouf Fofana’nın açılış golünün puan kaybına yol açmasını tek başına engelledi: 1-3.

Barcelona’da kalede Dominik Livakovic ile bir debut yaşandı. Tecrübeli Hırvat kaleci (31), birinci tercih Joan García’nın menisküs sakatlığı yaşaması ve birkaç hafta daha sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle ilk 11’de başladı.

Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán’da yaklaşık 20 dakika sonra öne geçti. Sahanın sol tarafında topu alan Félix Correia, sağ bek Eric García’dan fazla boş alan buldu. Ortayı zamanında engelleyemeyen Eric García, Fofana’nın kafa vuruşuyla golü bulmasına engel olamadı: 1-0.

Sevilla bu üstünlüğün keyfini üç dakika bile süremedi. Andreas Christensen, Raphinha’ya mükemmel bir ara pası verdi. Brezilyalı yıldız, vücut çalımıyla savunmacı Arouna Sanganté’yi yere düşürdükten sonra Odysseas Vlachodimos’u da mağlup etti: 1-1.

Barcelona, Sevilla’dan açık şekilde bir gömlek üstündü ancak ilk yarıda üstün oyununu skorda öne geçmeye çeviremedi. Hansi Flick’in ekibi bunu ikinci yarıda başardı. Lamine Yamal, Raphinha’ya şık bir orta yaptı ve onun kafa vuruşu Vlachodimos için fazla sert oldu: 1-2.

15 dakika sonra Yamal - Raphinha süper ikilisi bir kez daha sahneye çıktı. İlk adı geçen oyuncu, Raphinha’ya büyük bir incelikle derinlemesine pasını verdi. Raphinha ise topu özgüvenle ve buz gibi bir sakinlikle kalesini terk eden Vlachodimos’un üzerinden aşırttı: 1-3.

Maç da 1-3 sona erdi ve böylece Raphinha, sekiz maçta (Şampiyonlar Ligi ve LaLiga) 14 gol ve 3 asiste ulaştı. Gol atamadığı tek maç olan Levante deplasmanında ise 29 yaşındaki hücum oyuncusu iki asist yaptı. Bu arada Raphinha, Ballon d'Or'a aday gösterilmedi.