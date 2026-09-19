Raphinha, Messi'yi geride bıraktı: Flick, Ronaldo'yu "yerle bir etmesini" engelledi

Barcelona ile aralarındaki müzakerelerin olumlu bir seyir izlemesiyle birlikte, Brezilyalı Raphinha kulübüyle olan sözleşmesini 2030 yılına kadar yenilemeye yaklaştı. Deco, kulübün genel kurulu önünde bu gelişmeyi açıklarken, Xavi Espart ve Marc Bernal'ın sözleşmelerinin yenilenmesi için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Açıklama, Raphinha'nın göz kamaştıran çıkışını sürdürdüğü günün aynısına denk geldi. Brezilyalı futbolcu, İspanya Ligi'nin 7. haftasında Sevilla karşısında hat-trick yaparak bu sezonki gol sayısını ligde 12'ye çıkardı ve sezon başından bu yana Barcelona'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Rekorlara dair veri sağlayan "Opta" ağının verilerine göre Raphinha, 21. yüzyılda bir sezonun ilk 7 maçındaki gol sayısında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin rakamlarını çoktan geride bıraktı. Bu rakamda kendisini geçen tek isim ise 2014-2015 sezonunda Real Madrid formasıyla 13 gol atan Cristiano Ronaldo oldu. Raphinha, 76. dakikada oyundan çıkmasaydı Portekizli yıldızın rakamını yakalamayı ya da geçmeyi umuyordu.

Raphinha, Barcelona'ya transfer olduğu günden bu yana en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Sahte forvet olarak üstlendiği yeni rolüne uyum sağlamayı başaran Brezilyalı, ligde yalnızca Levante karşısındaki maçta gol listesinin dışında kaldı; diğer maçların tamamında ise bir ya da daha fazla gol kaydetti ve şimdi üst üste iki maçta hat-trick sayısına ulaştı.

Barcelona, kaptanını uzun süre elinde tutmak isterken Raphinha da hem kulüpte hem de şehirde kendini rahat hissetmesi, Katalan takımıyla kariyerini sürdürme, hatta kariyerini Barcelona forması altında noktalama arzusuyla sözleşme yenileme fikrine hızlıca olumlu yanıt verdi.

Müzakereler son günlerde yoğunlaştı. Deco, iki taraf arasındaki bariz yakınlaşmanın gölgesinde, anlaşmanın belirlenen plana göre ilerlediğini genel kurula teyit etti. Tüm bunlar, Raphinha'nın 2030 yılına kadar Barcelona'da kalmasının önünü açıyor.