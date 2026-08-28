Raphinha istisna: Flick, Guardiola'nın Camp Nou'daki rekorunu kırdı

Spotify Camp Nou'da tarihi bir gecede Hansi Flick sadece galibiyet almakla kalmadı, aynı zamanda Barcelona kulübünün tarihine adını en görkemli şekilde yazdırdı. Alman teknik adam, kulübün kendi sahasındaki tarihinin en genç ilk on birini sahaya sürdü; yaş ortalaması yalnızca 23,18 gibi şaşırtıcı bir rakama ulaşan bu kadro, 14 yıldır kırılamayan bir rekoru geride bıraktı.

Gazeteci Oriol Domènech'e göre, bu geceki maça başlayan on bir, Barcelona'nın Camp Nou tarihindeki en genç kadrosu oldu ve Pep Guardiola'nın 2011 Şampiyonlar Ligi'nde BATE Borisov karşısında sahaya çıkardığı meşhur kadroyu geride bıraktı.

La Masia kökenli bir kadro: Geçen yüzyıldan tek isim Raphinha

Dikkat çekici olan, kadroda La Masia akademisinde yetişen yedi oyuncunun yer almasıydı; buna ek olarak İspanya milli takımından Pedri ve Joan García da vardı. On bir oyuncu arasında yalnızca Raphinha ve Anthony Gordon İspanya dışında doğmuştu.

Rakamlar, Flick'in yönettiği gençlik devriminin boyutunu ortaya koyuyor. İlk on birdeki tüm oyuncular arasında yirminci yüzyılda doğan tek futbolcu Raphinha'ydı (1996 doğumlu). Joan García, Eric García ve Anthony Gordon 2001, Gerard Martín ve Pedri 2002, Fermín ise 2003 doğumluydu.

En büyük sürpriz ise Flick'in ilk on birde aynı anda 2007 doğumlu dört oyuncuya güvenmesiydi: Pau Cubarsí, Marc Bernal, Xavi Espart ve Lamine Yamal.

İspanya'nın en genç, Avrupa'nın beşinci en genç takımı Barcelona

Bu gençlik eğilimi tek bir maçla sınırlı değil; Deco'nun ortaya koyduğu eksiksiz bir proje. Barcelona şu anda 24,2 yaş ortalamasıyla, Levante ile birlikte İspanya La Liga'nın en genç kadrosuna sahip. Ayrıca Avrupa'nın beş büyük ligindeki beşinci en genç takım konumunda; önünde Auxerre (23,6), Parma (23,4), Toulouse (22,5) ve Strasbourg (22) yer alıyor.

Takımda şu anda yirmi yaşın altında 11 oyuncu bulunuyor; bunlardan üçü (Lamine Yamal, Cubarsí ve Bernal) henüz on dokuz yaşını geçmemiş olmalarına rağmen en üst seviyede geniş bir tecrübeye sahip.

Buna karşılık kulübün otuz yaşın üzerinde yalnızca beş oyuncusu var: Szczęsny (36 yaşında), Cancelo (32 yaşında), Livaković (31 yaşında), Christensen ve Rodri (30 yaşında); bunlardan üçü yeni transfer. Anthony Gordon (25 yaşında) ve Adeyemi (24 yaşında) ise Deco'nun takımda "orta katman" olarak nitelendirdiği kesimi güçlendiriyor.

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Bu kadroyla Flick, Guardiola'nın Aralık 2011'de kırdığı önceki rekoru resmen geride bıraktı. Guardiola o maçta yedek takımdan beş oyuncuyla (Bartra, Rafinha, Cuenca, Montoya ve Sergi Roberto) sahaya çıkmış, karşılaşma BATE Borisov karşısında 4-0'lık galibiyetle sona ermişti.