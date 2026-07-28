Barcelona pazartesi gününden bu yana İngiltere'de antrenman yapıyor ve Raphinha yarın St. George's Park tesisinde takıma katılacak.

Sezon, Brezilyalı milli oyuncu için zorlu geçecek; bunun nedeni yalnızca Barcelona'da olası bir transfer anlaşmasına açık üst düzey yöneticilerin ve idarecilerin bulunması değil, aynı zamanda sol kanat mevkisinde Anthony Gordon'la çetin bir rekabete gireceği olması. Katalan kulübü, Gordon'u kadrosuna katmak için 70 milyon euro ödedi; bu rakam, Newcastle ile üzerinde anlaşılan ve performansa bağlı bonuslar gerçekleşirse 80 milyona kadar çıkabilir.

"Marca" gazetesinin haberine göre Raphinha, Barcelona'daki beşinci sezonuna başlayacak ve her zamanki gibi büyük bir hırsla, gelişme yönünde dizginlenemez bir istekle ve Katalan takımına katılmanın verdiği coşkulu bir mutlulukla yola çıkıyor.

Ancak bu yıl, 29 yaşındaki Brezilyalı milli oyuncu, sol kanat mevkisinde çetin bir rekabetle karşı karşıya. Barcelona, Anthony Gordon'u transfer etmek için devasa bir meblağ harcadı ve bu durum onu büyük bir sınavla karşı karşıya bırakacak.

Newcastle'ın eski oyuncusu Gordon, Barcelona'nın bu yaz gerçekleştirdiği iki yeni transferden biri; diğeri ise sahanın bu tarafında oynamayı iyi bilen Alman kanat oyuncusu Karim Adeyemi. Her iki oyuncu da hızlarıyla, çalım yetenekleriyle, hatlar arasında bağlantı kurma becerileriyle ve gol atma kapasiteleriyle tanınıyor. Bunlara ek olarak Flick, bu mevkiyi doldurmak için Fermin Lopez ve Ferran Torres'e de sahip.

Ancak Raphinha, zorlukları aşmaya alışkın. Zorlu bir çocukluk geçirdi, fedakârlıklar yaptı, engellerle karşılaştı ve yeni sezona büyük bir heyecan ve özgüvenle hazırlanıyor.

Raphinha, kendisini kadrolarına katmak isteyen Suudi kulüplerinden gelen cazip teklifleri reddetti; Barcelona ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulüp içinde ayrılmasını isteyen nüfuzlu sesler olmasına rağmen bu sözleşmeyi tamamlamak niyetinde.

Sahadaki mevkisinin iyi bir şekilde doldurulduğunu, eski Leeds oyuncusuna büyük talep olduğunu ve satışı karşılığında yüklü bir meblağ elde edebileceklerini düşünüyorlar.

Değeri yaklaşık 70 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Dahası, ayrılmasını isteyenler, geçen sezon sakatlık nedeniyle 17 maçı kaçırdığını ve bunun bazı endişeler doğurduğunu öne sürüyor.