24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Raphinha, Brezilya büyüsünü sergiliyor: Ateşli bir başlangıçta hat-trick ve 12 gol

Sevilla - Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
Raphinha
İspanya
Brezilya

Olağanüstü parlak form

Barcelona kaptanı Brezilyalı Raphinha, İspanya La Liga'daki göz kamaştıran çıkışını sürdürdü. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan La Liga'nın yedinci hafta karşılaşmasında Sevilla ağlarını iki kez havalandıran oyuncu, takımını skorda geri dönüşe taşıdı ve turnuvanın gol krallığındaki liderliğini pekiştirdi.

Sevilla, 19. dakikada Youssef En-Nesyri aracılığıyla öne geçti. Ancak Barcelona yalnızca 3 dakika sonra beraberliği yakaladı. Raphinha, Andreas Christensen'in pasını değerlendirerek ceza sahası içine girdi, ardından Sevilla defans oyuncusunu geçip topu soğukkanlılıkla ağlara gönderdi.

Raphinha, takım arkadaşı Lamine Yamal'ın asistinden yararlanarak maçtaki ikinci golüne imza attı ve İspanya La Liga'daki ilk 7 maçında 11 gol sayısına ulaştı. Böylece turnuvanın gol krallığındaki liderliğini tek başına sürdürdü. Oyuncu, 76. dakikada yerini Karim Adeyemi'ye bırakarak oyundan çıktı.

Raphinha bu rakamla sezona olağanüstü bir başlangıç yaptığını teyit etti ve Barcelona'nın hücumdaki en önemli silahlarından biri haline geldi. Aynı zamanda Lamine Yamal da gerek gol atarak gerekse gol pası vererek takımdaki etkili varlığını sürdürüyor.

Bu golle birlikte Raphinha gol krallığı sıralamasının zirvesinde arayı açarken, Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Sergio Camello 7'şer golle takip pozisyonunda yer alıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin