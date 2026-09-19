Barcelona kaptanı Brezilyalı Raphinha, İspanya La Liga'daki göz kamaştıran çıkışını sürdürdü. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan La Liga'nın yedinci hafta karşılaşmasında Sevilla ağlarını iki kez havalandıran oyuncu, takımını skorda geri dönüşe taşıdı ve turnuvanın gol krallığındaki liderliğini pekiştirdi.

Sevilla, 19. dakikada Youssef En-Nesyri aracılığıyla öne geçti. Ancak Barcelona yalnızca 3 dakika sonra beraberliği yakaladı. Raphinha, Andreas Christensen'in pasını değerlendirerek ceza sahası içine girdi, ardından Sevilla defans oyuncusunu geçip topu soğukkanlılıkla ağlara gönderdi.

Raphinha, takım arkadaşı Lamine Yamal'ın asistinden yararlanarak maçtaki ikinci golüne imza attı ve İspanya La Liga'daki ilk 7 maçında 11 gol sayısına ulaştı. Böylece turnuvanın gol krallığındaki liderliğini tek başına sürdürdü. Oyuncu, 76. dakikada yerini Karim Adeyemi'ye bırakarak oyundan çıktı.

Raphinha bu rakamla sezona olağanüstü bir başlangıç yaptığını teyit etti ve Barcelona'nın hücumdaki en önemli silahlarından biri haline geldi. Aynı zamanda Lamine Yamal da gerek gol atarak gerekse gol pası vererek takımdaki etkili varlığını sürdürüyor.

Bu golle birlikte Raphinha gol krallığı sıralamasının zirvesinde arayı açarken, Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Sergio Camello 7'şer golle takip pozisyonunda yer alıyor.