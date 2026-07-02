Rangnick, Yamal’ı Messi ile yaptığı ilginç bir karşılaştırmayla şaşırttı

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, bugün Perşembe akşamı oynanacak 2026 Dünya Kupası 32'li turunda İspanya ile yapılacak maç hakkında konuştu.

Tribuna sitesi, beklenen karşılaşma öncesinde Rangnick’in La Roja’nın yıldızı Lamine Yamal hakkındaki açıklamalarını yayınladı.

Avusturya teknik direktörü, “Yamal mükemmel bir oyuncu ve sağlığını ve konsantrasyonunu korursa önümüzdeki yıllarda da öyle kalacak” dedi.

"Yamal, Lionel Messi gibi; yakından takip edeceğimiz oyunculardan biri. Ona fazla alan bırakmayacağız. Keşke o da benim takımımda olsaydı" diye ekledi.

Rangnick, “İspanya milli takımı, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri ve Avrupa şampiyonu. Uzun süredir yenilgisiz bir performans sergiliyor. Bu maçta nasıl bir performans göstereceklerini göreceğiz” diye vurguladı.

Rangnik, “Son zamanlarda İspanya ile karşılaşmadık; Dünya Kupası sırasında Avrupa dışındaki takımlarla oynadık. La Roja karşısında bir sürpriz yapmak istiyoruz” dedi.