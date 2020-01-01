Rangers, Hagi'nin bonservisini aldı

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı

İskoç kulübü , ara transfer döneminde 'nın Genk takımından kiraladığı eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı.

Genk'ten yapılan açıklamada, Rangers'ın, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı belirtildi.

Gheorghe Hagi'nin 'da forma giydiği dönemde İstanbul'da doğan Ianis, İskoç ekibiyle çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.

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Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, tescil edilen Premiership'i 67 puanla 'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Hagi, twitter'dan yaptığı açıklamada "Büyük Rangers ailesinin kalıcı bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Çocuklarla buluşmak, tekrar Ibrox'da oynamak ve taraftarlarımızla anların tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullanarak eski takımı Genk'e de teşekkür etti.