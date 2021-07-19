Ramos: “Benim takımımda Messi’ye her zaman yer var”

Tecrübeli savunmacı Ramos, Real Madrid’de iken birçok kez rakip olmasına karşın Messi’ye büyük bir hayranlık duyuyor.

2005 yılında transfer olduğu Real Madrid’in formasını 16 yıl boyunca terleten Sergio Ramos, kulübüyle özdeşleşmiş olmasına rağmen Barcelona efsanesi Lionel Messi’den övgüyle ve hayranlıkla bahsetti.

La Liga’da Real Madrid kaptanı olarak Arjantinli yıldızla birçok kez rakip olan tecrübeli savunmacı, Messi’nin yeteneklerine ve Barcelona’da yaptıklarına da kredisini verdi.

İspanya’dan ayrılmasının ardından Paris Saint - Germain ile anlaşan Ramos, Barcelona ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından adı Fransız deviyle anılan Messi hakkında da konuştu.

Neler söylendi?

TNT Sports’a açıklamalarda bulunan tecrübeli stoper, şunları söyledi:

“En iyilerle birlikte oynamayı seviyorum ve Messi de dünyanın en iyi futbolcularından biri.”

“Her zaman söylediğim gibi, benim takımımda her zaman Messi’ye yer vardır.”

Ramos'un Neymar'la ilişkisi

İspanyol savunmacının El Clasico günlerinde sıklıkla karşılaştığı bir diğer isim de Neymar’dı.

2013 - 2017 yılları arasında Katalan ekibinin formasını giyen Neymar, şimdi takım arkadaşı olduğu Ramos’u o günlerde bir hayli etkilemiş: “O zamanlar rakiptik ama onunla çok iyi bir ilişkimiz var.”

“Bu rekabet bizim aramızda güçlü bir ilişki doğurdu, transferim resmileşmeden önce PSG’ye gelmem için bana mesajlar atıyordu.”

“Böyle yıldızların sizi teşvik etmesi her zaman güzel bir şeydir.”

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