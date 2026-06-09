Ramiz Zerrouki, Feyenoord'dan ayrılıp çok para kazanabilir

Taraftar sitesi FR12'nin Salı günü bildirdiğine göre, Al-Sharjah Ramiz Zerrouki ile temasa geçmeye çalışıyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki yaz Feyenoord'dan kesin olarak ayrılacak gibi görünüyor.

Rotterdam ekibi henüz resmi bir teklif almadı, ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen kulüp, Zerrouki'yi kadrosuna katmak istiyor.

Önümüzdeki ay Cezayir formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan orta saha oyuncusu, Feyenoord ile 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ancak sezonun ardından Zerrouki, ESPN'ye verdiği röportajda De Kuip'te bir geleceği olmadığını açıkça belirtti.

“Orada devam etmeyeceğim, sanırım bu açık. Durum benim için pek iyi değil, bu konuda çok dürüst olabilirim. Feyenoord'da kendimi hiçbir zaman evimde hissetmedim ve rahat hissetmedim. Bu benim için kişisel olarak önemli,” dedi Zerrouki samimi bir şekilde.

Transfermarkt'a göre Zerrouki'nin değeri hala 6,5 milyon avro. Al-Sharjah prensipte bu tür meblağları kolaylıkla karşılayabilirken, Amsterdamlı oyuncu da Adel Taarabt'ın kulübünde maddi olarak geriye düşmeyecek.

Son yıllarda pek çok Avrupalı yıldız, banka hesaplarını doldurmak için Al-Sharjah'a transfer oldu. Kostas Manolas, Miralem Pjanic ve Paco Alcácer gibi isimler de bu kulüpte forma giydi.