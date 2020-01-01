Rakitic: Ronaldo ile oynamak isterim ama Messi en iyisi
Barcelona forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, takım arkadaşı Lionel Messi ve Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kıyaslama yaptı.
Juventus'a transfer olacağı yönünde söylentiler çıkan Rakitic, Bleacher Report'a verdiği röportajında Ronaldo ile beraber oynamak istediğini belirtti: "Elbette Ronaldo ile oynamak isterim. O da tarihin en iyi futbolcularından bir tanesi. Onu sahada oynarken görmekten keyif alıyorsunuz. Juventus'ta çok iyi iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.
Messi'nin tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu söyleyen Rakitic şöyle devam etti:
"Messi ile oynamak muhteşem, o özel bir futbolcu. Her çağda harika futbolcular olmuştur ama eminim son 15 yılın en iyisi Messi'ydi. Bence o, tüm zamanların en iyi futbolcusu. Onunla 6 yıl beraber oynamak inanılmazdı."