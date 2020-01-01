Rakitic: Ronaldo ile oynamak isterim ama Messi en iyisi

Barcelona'nın Hırvat oyuncusu Ivan Rakitic, Cristiano Ronaldo ile oynamak istediğini belirtirken Lionel Messi'nin tarihin en iyisi olduğunu söyledi.

forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, takım arkadaşı ve 'un Portekizli yıldızı kıyaslama yaptı.

Juventus'a transfer olacağı yönünde söylentiler çıkan Rakitic, Bleacher Report'a verdiği röportajında Ronaldo ile beraber oynamak istediğini belirtti: "Elbette Ronaldo ile oynamak isterim. O da tarihin en iyi futbolcularından bir tanesi. Onu sahada oynarken görmekten keyif alıyorsunuz. Juventus'ta çok iyi iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Messi'nin tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu söyleyen Rakitic şöyle devam etti:

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"Messi ile oynamak muhteşem, o özel bir futbolcu. Her çağda harika futbolcular olmuştur ama eminim son 15 yılın en iyisi Messi'ydi. Bence o, tüm zamanların en iyi futbolcusu. Onunla 6 yıl beraber oynamak inanılmazdı."