Rakitić: Real Madrid'in Avrupa'daki üstünlüğünün açık bir açıklaması var

Eski Barcelona yıldızı Hırvat Ivan Rakitić, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki üstünlüğünün "açıklanması imkansız bir şey olmadığını" belirtiyor ve Kraliyet Kulübü'nün sergilediği iyi performansın bu sonuçların ardındaki ana neden olduğunu düşünüyor.

Rakitić, basın açıklamalarında şunları ekledi: "Durum çok açık... İşleri iyi yaptığınızda, bunun meyvelerini alırsınız ve Real Madrid birçok şeyi mükemmel bir şekilde yapıyor."

"Arbeloa, Real Madrid, oyun tarzı ve her şey hakkında farklı görüşler olduğunu anlıyorum... ama sonuçlar ortada ve bu bir tesadüf değil" diye devam etti.

Ve ekledi: "Real Madrid'e transfer olan hiçbir oyuncu önceden bir şey kazanmaz... İşleri doğru yaptığınızda futbol sizi ödüllendirir, yapmadığınızda ödüllendirmez."

Rakitić şöyle devam etti: "City maçından sonra, Real Madrid'e karşı temkinli olmak gerektiğini söylemiştim... Benim için Real Madrid, City karşısında her zaman açık ara favori olmuştur ve olmaya da devam ediyor... Diğer takımlara bakarsak City daha güçlü görünebilir, ancak Real Madrid her zaman en önde gelen aday olmuştur, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir geçmişe sahiptir."

Real Madrid şu anda Avrupa kupasının çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşmaya hazırlanırken, Barcelona ise hemşerisi Atlético Madrid ile karşı karşıya gelecek.