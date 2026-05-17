Rakipler acımasızca saldırırken Girona küme düşüyor

Girona, Pazar akşamı Atlético Madrid deplasmanında kritik bir maçı kaybetti ve küme düşme hattının altına gerilerken, doğrudan rakipleri ise galibiyet almayı başardı. Küme düşme adayları için gergin bir akşamda, Míchel'in takımı Madrid'de mağlup olurken, Elche, Levante ve Alaves üçü de üç puanı aldı ve bu durum Girona için durumu daha da zorlaştırdı.

Atlético Madrid - Girona 1-0

Girona, Pazar akşamı Atlético Madrid karşısında sürpriz yapamadı. Madrid'de Míchel'in takımı, LaLiga'nın şu anki dördüncü sıradaki takımına 1-0 yenildi. Bu yenilgiyle Girona, doğrudan rakiplerinin galip gelmesi de eklenince küme düşme hattının altına düştü.

Atlético, yaklaşık yirmi dakika sonra Atlético'nun evi Riyadh Air Metropolitano'da öne geçti. Daley Blind ve Donny van de Beek'i yedek kulübesinde bırakan Girona, birkaç kez topu uzaklaştıramadı. Bunun üzerine top savunmanın üzerinden geçerek yakında Orlando City'ye transfer olacak kaptan Antoine Griezmann'a ulaştı. Griezmann keskin bir ortayla Ademola Lookman'ı buldu ve Lookman topu kolayca ağlara gönderdi.

Jan Oblak'ın kalesi önünde birkaç umut verici an yaşansa da, Girona bu darbeyi atlatamadı. Madrid'de skor 1-0 oldu ve Ajax'ın radarında olan Míchel'in takımı, doğrudan küme düşmeyi önlemek için gelecek hafta iyi bir performans sergilemek zorunda. O zaman programda ilginç bir maç var: evinde on yedinci sıradaki Elche ile karşılaşacaklar.

Elche - Getafe 1-0

Ancak doğrudan rakibi Elche, yapması gerekeni yaptı: kazandı. Getafe ile oynanan ev maçında, Eder Sarabia'nın takımı, Victor Chust'un muhteşem golüyle 20. dakikada öne geçti.

Uzak mesafeden atılan taç atışının ardından gelen ribaund, Chust'un ayaklarının dibine düştü; Chust hiç düşünmeden topa sertçe vurdu ve golü buldu. Kaleci topun sesini duymuş olmalı: 1-0.

Elche, devre bitmeden Dakonam Djené'nin uzanarak German Valera'ya faul yapmasıyla avantajını daha da artırdı. Defans oyuncusu ve aynı zamanda kaptan olan Djené, doğrudan kırmızı kart gördü ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Böylece Elche artık zorlanmadı, maçı rahat bir şekilde bitirdi ve küme düşme mücadelesinde çok ihtiyaç duyduğu üç puanı aldı.

Levante - Mallorca 2-0

Her ikisi de küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Levante ve Mallorca, Pazar akşamı Estadi Ciutat de València'da karşı karşıya geldi. Levante, sadece %29'luk top hakimiyetiyle bu maçı galip bitirmeyi başardı ve Mallorca'nın LaLiga'da kalma umutlarını büyük ölçüde azalttı. Bu takım şu anda on dokuzuncu sırada ve ligde kalmak için bir mucizeye ihtiyaç duyuyor.

Levante, 32. dakikada Mallorca'nın pas hatasından yararlanarak öne geçti. Carlos Espí bu hatadan en iyi şekilde yararlandı, topu kaptı ve kaleciyi çalımlayarak skoru 1-0 yaptı.

Maçın son dakikalarında Johan Mojica ile Levante forveti Roger Brugue arasında ilginç bir an yaşandı. Mojica, bir faulün ardından İspanyol forvetin saçını çekti, bunun üzerine Brugue bir tokat hareketiyle karşılık verdi. Her iki oyuncu da sahayı terk etmek zorunda kaldı ve böylece her iki takım da son dakikalara 10'ar kişiyle girdi. Ancak maçın son dakikalarında çok şey yaşandı.

Çok geçmeden Kervin Arriaga, bir köşe vuruşundan kafayla 2-0'lık skoru belirleyen golü atarak tüm şüpheleri ortadan kaldırdı ve Levante'yi rahat bir üstünlüğe taşıdı. Levante savunmacısı Dela'nın kaçırdığı penaltı, sonuçta bir önemi kalmadı.

Oviedo - Alaves 0-1

Alaves de üzerine düşeni yaptı. Küme düşen Real Oviedo ile oynanan deplasman maçında, konuk takım 12. dakikada öne geçti ve bu üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.

Abderrahmane Rebbach'ın sol kanattan yaptığı muhteşem bir hareket ve ortanın ardından, forvet Toni Martinez topa sadece ayağını dokundurarak skoru 0-1'e getirdi.

Alaves, maçın geri kalanında topu özellikle ev sahibi takıma bıraktı ve neredeyse hiç tehlikeli olamadı. Yine de küme düşen takım, %70'lik top hakimiyetine rağmen büyük fırsatlar yaratamadı.

Sıra Takım Puan Gol farkı 13. Sevilla 43 -13 14. Alaves 43 -11 15. Levante 42 -13 16. Osasuna 42 -5 17. Elche 42 -8 18. (Küme düşen) Girona 40 -16 19. (Küme düşme) Mallorca 39 -13

* 37. hafta sonu sıralaması