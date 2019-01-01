Rakibe kırmızı kart Fenerbahçe'ye yaramıyor: 5 maçta 1 galibiyet!

Kötü gideşe dur diyemeyen Sarı-Lacivert'liler, rakiplerinin eksik kaldığı maçlarda da zorlanıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve Konyaspor'un 10 kişi kalmasına rağmen iki tarafın sahadan beraberlikle ayrıldığı maç, Fenerbahçe'nin 22 haftada 17. kez puan kaybı yaşamasına sebep oldu.

Opta'nın verilerine göre, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin rakipleri bu sezon 5 kez kırmızı kart görerek sahada eksik kaldı. Ancak, sarı lacivertliler bu maçlardan yalnızca 1 galibiyet çıkarabilirken, 3 kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

1 - Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de rakibinin 10 kişi kaldığı beş maçta bir galibiyet alabildi (1G 3B 1M). Sıkıntılı. pic.twitter.com/PKeHwEpi5Q — OptaCan (@OptaCan) 16 Şubat 2019

Fenerbahçe, bu sezon 22 maçta sadece 5 galibiyet bulabilirken, rakip kalelere 23 gol atabildi.